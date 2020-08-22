Сотрудник Центральной криминальной полиции и член волостного собрания Йыхви подозреваются в коррупционных преступлениях

"18 августа подозрение в совершении коррупционного преступления было представлено сотруднику Идаской службы Бюро по расследовании коррупционных преступлений Департамента полиции и погранохраны и частному лицу. Согласно подозрению в период с 2016 по 2020 год сотрудник полиции соглашался на блага от частного лица, использовав в качестве ответной услуги свое служебное положение и оказывая ему покровительство", - говорится в сообщении Госпрокуратуры.

Это предварительное подозрение, и поскольку его содержание может измениться в ходе уголовного производства, прокуратура в настоящее время не публикует подробности разбирательства.

"Тот факт, что должностное лицо, задачей которого является предотвращение и пресечение коррупционных правонарушений, обвиняется в совершении коррупционного преступления, добавляет серьезности уголовному делу. При выполнении своих рабочих обязанностей и в личной жизни чиновники всегда должны быть законопослушны и служить примером для других", - заявила государственный прокурор Сигрид Нурм.

В настоящее время прокуратура не планирует требовать задержания подозреваемых.

Процедура проводится Бюро внутреннего контроля Департамента полиции и погранохраны под руководством Государственной прокуратуры.

В июне этого года "Северное побережье" писало о заседании Йыхвиского волостного собрания, за которым наблюдал Юрий Михайловский, следователь Идаской службы Бюро по расследованию коррупционных преступлений. Утверждалось, что Михайловский участвовал в расследовании фактов коррупции и на тот момент побеседовал с несколькими членами собрания.

Как утверждается, по ходу бесед с депутатами волостного собрания выяснилось, что пристальное внимание Бюро по расследованию коррупционных преступлений обращено на трех персон: Николая Осипенко, руководителя находящегося у власти в волостном собрании последние несколько лет избирательного союза "Jõhvi - Meie Kodu", и входивших до последнего времени в центристскую фракцию собрания Артура Сепперна и Аллана Мянда. Взгляд правоохранительных органов якобы направлен и на то, что происходит в спортшколе, Йыхвиском центре по уходу и "Pargi Keskus" и вокруг них.

Однако "Северному побережью" намекали на связи Михайловского с членом волостного собрания бизнесменом Романом Графом, которого Центральная криминальная полиция позже задержала.

Представитель прокуратуры отказался подтвердить "Северному побережью", что в опубликованном в пятницу пресс-релизе речь шла о Графе и Михайловском.