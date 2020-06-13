Происходящее в Йыхви заинтересовало Центральную криминальную полицию

28 мая незадолго до 16 часов за закрытой наружной дверью Йыхвиской ратуши стоял мужчина, стриженный ежиком. Вот-вот должно было начаться заседание волостного собрания, из-за пандемии коронавируса вход в волостной дом был ограничен. Когда администратор спросил у мужчины, к кому он пришел, тот ответил: "На заседание волостного собрания".