Сб, 13.06.2020
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Происходящее в Йыхви заинтересовало Центральную криминальную полицию

За заседанием волостного собрания 28 мая наблюдал также сотрудник Бюро по расследованию коррупционных преступлений Центральной криминальной полиции Юрий Михайловский, который побеседовал о происходящем в Йыхви с некоторыми депутатами собрания.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Сотрудник службы расследования коррупционных преступлений Центральной криминальной полиции провел беседы с несколькими членами Йыхвиского волостного собрания; как утверждается, власти интересуются деятельностью местных политиков Николая Осипенко, Аллана Мянда и Артура Сепперна.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

28 мая незадолго до 16 часов за закрытой наружной дверью Йыхвиской ратуши стоял мужчина, стриженный ежиком. Вот-вот должно было начаться заседание волостного собрания, из-за пандемии коронавируса вход в волостной дом был ограничен. Когда администратор спросил у мужчины, к кому он пришел, тот ответил: "На заседание волостного собрания".

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