Из ида-вируских центристов в правление партии вошла только Яна Тоом

В новое правление Центристской партии, выбранное на конгрессе этой политической силы в субботу, из числа ида-вирумааских центристов вошла только председатель Нарвского регионального отделения партии и член Европейского парламента Яна Тоом.

За Тоом проголосовали 285 делегатов конгресса, что стало седьмым результатом среди кандидатов в правление. Больше всего голосов - по 420 - набрали министр социальных дел Танель Кийк и министр государственного управления Яак Ааб.

От Ида-Вирумаа, который не один десяток лет являлся одним из оплотов Центристской партии, в 18-местное правление баллотировался также председатель Ида-Вирумааского регионального отделения партии и член Алутагузеского волостного собрания Марек Кулламяги. За него свой голос отдали 69 делегатов, но этого оказалось недостаточно, чтобы избраться.

За последние годы Центристская партия в Ида-Вирумаа лишилась власти в Нарве, Нарва-Йыэсуу и Люганузе. Во фракции партии в Йыхвиском волостном собрании, где раньше было пять членов, остался лишь один представитель.

Центристская партия все еще уверенно удерживает власть в Кохтла-Ярве, Силламяэ и Тойла.

Председателем Центристской партии снова был выбран премьер-министр Юри Ратас, генеральным секретарем партии по решению нового правления останется уроженец Кохтла-Ярве Михаил Корб.