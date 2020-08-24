Из ида-вируских центристов в правление партии вошла только Яна Тоом

Депутат Европарламента и председатель Нарвского регионального отделения Центристской партии Яна Тоом, которая на нескольких последних выборах была среди лидеров по числу набранных голосов в партии, является единственным представителем Ида-Вирумаа в новом правлении Центристской партии.
В новое правление Центристской партии, выбранное на конгрессе этой политической силы в субботу, из числа ида-вирумааских центристов вошла только председатель Нарвского регионального отделения партии и член Европейского парламента Яна Тоом.
За Тоом проголосовали 285 делегатов конгресса, что стало седьмым результатом среди кандидатов в правление. Больше всего голосов - по 420 - набрали министр социальных дел Танель Кийк и министр государственного управления Яак Ааб.
От Ида-Вирумаа, который не один десяток лет являлся одним из оплотов Центристской партии, в 18-местное правление баллотировался также председатель Ида-Вирумааского регионального отделения партии и член Алутагузеского волостного собрания Марек Кулламяги. За него свой голос отдали 69 делегатов, но этого оказалось недостаточно, чтобы избраться.
За последние годы Центристская партия в Ида-Вирумаа лишилась власти в Нарве, Нарва-Йыэсуу и Люганузе. Во фракции партии в Йыхвиском волостном собрании, где раньше было пять членов, остался лишь один представитель.
Центристская партия все еще уверенно удерживает власть в Кохтла-Ярве, Силламяэ и Тойла.
Председателем Центристской партии снова был выбран премьер-министр Юри Ратас, генеральным секретарем партии по решению нового правления останется уроженец Кохтла-Ярве Михаил Корб.
Юри Ратас в произнесенной на конгрессе речи заверил, что в экологической политике Центристская партия считает важным ставить на первое место переход Эстонии к возобновляемой энергии, а к 2050 году - к климатически нейтральной экономике. "В то же время мы видим возможности, позволяющие придать мощный импульс развитию тех регионов, которые до сих пор опираются на энергетический сектор, в первую очередь - Ида-Вирумаа, и значительно повысить тамошний уровень жизни. Для этого мы должны искать возможности как среди средств самой Эстонии, так и, к примеру, среди мер европейского механизма справедливого перехода", - отметил он.