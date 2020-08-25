Что означает для Ида-Вирумаа справедливый переход?

На состоявшемся 14-15 августа в Пайде фестивале мнений обсуждали среди прочего справедливый переход промышленного сектора Ида-Вирумаа в рамках зеленого соглашения Евросоюза. "Северное побережье" публикует выдержки из дискуссионного блока на данную тему.
Кайре ЛУХТ (руководитель службы региональной политики Министерства финансов):
- Сланцевый сектор и его будущее никак нельзя обойти, о какой бы связанной с Ида-Вирумаа теме ни шел разговор. При справедливом переходе нам важно, чтобы идеи и инициативы исходили из самого региона. Чтобы это было не что-то придуманное кем-то где-то в таллиннских офисах.
3 августа в Ида-Вирумаа начался сбор мнений, чтобы получить от жителей Ида-Вирумаа и связанных с регионом людей мнение о том, что в регионе хорошо, что надо изменить и что надо более широко рассмотреть в контексте этого справедливого перехода. На август и сентябрь запланированы также тематические дискуссии, к которым привлечены также различные эксперты, которые раскроют эти темы, ведь крут тем велик и тематика достаточно сложная.
В центре внимания здесь также молодежь, ее мнения и ожидания, возможности, в которых она нуждается, чтобы не выбирать для проживания другой регион. Наряду с этим мы очень ждем также мнений от предпринимателей.
Обязательно обратим отдельное внимание на русскоязычное население, чтобы оно не оставалось в стороне, ведь эти люди составляют очень большую часть населения Ида-Вирумаа, а также работников сланцевого сектора.
Мадис ВАССЕР (Эстонское движение зеленых):
- Интересный вопрос, который надо уяснить: что же вообще такое - этот переход? Либо полный отказ от сланцевой энергетики, либо какой-то частичный. Как решать такие вещи в синергии, пока неясно.
Так каков же идеальный план того, что получится из такой синергии? Идеальный план справедливого перехода обязательно должен быть поэтапным, а не резким - последнее стало бы самым плохим вариантом. Конечно, важна синергия. Таллиннские офисы важны, но наверняка важны также нарвские и йыхвиские. В-третьих, важно, чтобы переход имел финансовое покрытие. Чтобы местным не пришлось тревожиться, что вдруг появится такой план, по которому им придется в конце концов самим оплачивать этот переход. И, наконец, этот план должен быть долгосрочным.
Харди МУРУЛА (Ида-Вирумааский союз самоуправлений):
- Зеленое соглашение Евросоюза - это новый бизнес-план того, как помочь экономике ЕС пойти по новому пути развития. Мы должны воспринимать это так, что зеленое соглашение не может являться планом спасения мира от климатических изменений, ведь эмиссия СО2 странами ЕС очень мала по сравнению с остальным миром.
Ида-Вирумаа нет смысла ломиться в открытые двери и говорить, что сланцевая промышленность была и будет действовать здесь вечно. Разумеется, лучшие дни сланцевой энергетики ушли в прошлое и сейчас электроэнергию производят из сланца уже в минимальном объеме. Этот поворот происходил в течение более чем десяти последних лет, однако до сих пор его не поддерживали целевыми мерами.
Если мы хотим создать новое предпринимательство, то должны учесть, что здесь нашими главными партнерами являются предприниматели. А кроме того - научные учреждения. И свести их друг с другом - далеко не простая задача.
Почему-то в одну кучу валят сланцевую энергетику, то есть сжигание сланца с целью производства электроэнергии, и производство топлив. Сейчас на уровне эстонского государства и ЕС не приняты решения, касающиеся производства топлив. Разумеется, и тут речь идет об ископаемых топливах, и от этого надо отойти, однако сейчас весь сектор рафинирования в ЕС рассматривается особо и квоты для него бесплатные.
Мадис ВАССЕР (ЭДЗ):
- На сегодня мы достигли консенсуса в том, что является справедливым, но нет четкого соглашения о том, от чего и к чему происходит переход. От сжигания сланца к производству сланцевого масла или от сжигания сланца и производства сланцевого масла еще к чему-то. А это исходное задание очень важно.
Майу ЛАУРИНГ (эксперт гражданского общества, член инициативной группы народного собрания по климату):
- Важно задействовать тех людей, кого больше всего затронут эти изменения. Чтобы мы не довели людей из-за их неведения до социального кризиса; надо заниматься также тем, как люди будут справляться со своей жизнью на фоне этих изменений. Будучи ученым-социологом, я немного знакома с условиями в Ида-Вирумаа. Людей там уже сильно утомили и достали всевозможными программами, планами и разговорами об огромном потенциале. Важно, чтобы при данном процессе сделали максимум для того, чтобы информация о том, что для них означает этот процесс, максимально доходила до простых людей. Коснется ли он, например, всех идавирусцев или только шахтеров и их жен. Надо больше заниматься простыми людьми, чтобы страхи и проблемы людей не начали все тормозить.
Марек КИЙЗА (представитель технологического сектора):
- На наш взгляд, у Эстонии имеется только одно полезное ископаемое - мозги молодых людей. Государство сделало достойные благодарности шаги по созданию гимназий в Йыхви и Кохтла-Ярве. Там учатся сверхсообразительные ребята.
Осмелюсь утверждать, что в течение ближайшего десятилетия многие предприятия превратятся в технологические, где важны цифровые навыки. Если мы хотим больше говорить о том, как осчастливить Ида-Вирумаа, то должны еще и еще сеять там эти цифровые навыки и просвещать эту молодежь. Чтобы она хотела находиться там и становиться конкурентоспособной по всему миру.