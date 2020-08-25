Что означает для Ида-Вирумаа справедливый переход?

Кайре ЛУХТ (руководитель службы региональной политики Министерства финансов):

- Сланцевый сектор и его будущее никак нельзя обойти, о какой бы связанной с Ида-Вирумаа теме ни шел разговор. При справедливом переходе нам важно, чтобы идеи и инициативы исходили из самого региона. Чтобы это было не что-то придуманное кем-то где-то в таллиннских офисах.

3 августа в Ида-Вирумаа начался сбор мнений, чтобы получить от жителей Ида-Вирумаа и связанных с регионом людей мнение о том, что в регионе хорошо, что надо изменить и что надо более широко рассмотреть в контексте этого справедливого перехода. На август и сентябрь запланированы также тематические дискуссии, к которым привлечены также различные эксперты, которые раскроют эти темы, ведь крут тем велик и тематика достаточно сложная.

В центре внимания здесь также молодежь, ее мнения и ожидания, возможности, в которых она нуждается, чтобы не выбирать для проживания другой регион. Наряду с этим мы очень ждем также мнений от предпринимателей.

Обязательно обратим отдельное внимание на русскоязычное население, чтобы оно не оставалось в стороне, ведь эти люди составляют очень большую часть населения Ида-Вирумаа, а также работников сланцевого сектора.

Мадис ВАССЕР (Эстонское движение зеленых):

- Интересный вопрос, который надо уяснить: что же вообще такое - этот переход? Либо полный отказ от сланцевой энергетики, либо какой-то частичный. Как решать такие вещи в синергии, пока неясно.

Так каков же идеальный план того, что получится из такой синергии? Идеальный план справедливого перехода обязательно должен быть поэтапным, а не резким - последнее стало бы самым плохим вариантом. Конечно, важна синергия. Таллиннские офисы важны, но наверняка важны также нарвские и йыхвиские. В-третьих, важно, чтобы переход имел финансовое покрытие. Чтобы местным не пришлось тревожиться, что вдруг появится такой план, по которому им придется в конце концов самим оплачивать этот переход. И, наконец, этот план должен быть долгосрочным.

Харди МУРУЛА (Ида-Вирумааский союз самоуправлений):

- Зеленое соглашение Евросоюза - это новый бизнес-план того, как помочь экономике ЕС пойти по новому пути развития. Мы должны воспринимать это так, что зеленое соглашение не может являться планом спасения мира от климатических изменений, ведь эмиссия СО2 странами ЕС очень мала по сравнению с остальным миром.

Ида-Вирумаа нет смысла ломиться в открытые двери и говорить, что сланцевая промышленность была и будет действовать здесь вечно. Разумеется, лучшие дни сланцевой энергетики ушли в прошлое и сейчас электроэнергию производят из сланца уже в минимальном объеме. Этот поворот происходил в течение более чем десяти последних лет, однако до сих пор его не поддерживали целевыми мерами.