Новый коррупционный скандал в Йыхви: под следствием - чиновник полиции и депутат собрания

"18 августа подозрение в совершении коррупционного преступления было предъявлено сотруднику Идаской службы Бюро по расследованию коррупционных преступлений Департамента полиции и погранохраны и частному лицу. Согласно подозрению в период с 2016 по 2020 год сотрудник полиции соглашался на блага от частного лица, использовав в качестве ответной услуги свое служебное положение и оказывая ему покровительство", говорится в сообщении Госпрокуратуры.