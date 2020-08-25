Вт, 25.08.2020
Мыза Сака оказалась в первом окопе на пути наступления этого кризиса и получила удар. ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА

Новый коррупционный скандал в Йыхви: под следствием - чиновник полиции и депутат собрания

В июне "Северное побережье" опубликовало снимок заседания Йыхвиского волостного собрания, на котором было отмечено присутствие сотрудника Центральной криминальной полиции Юрия Михайловского. Член Йыхвиского волостного собрания Роман Граф (на снимке слева) не комментировал публично предъявленное ему подозрение.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Под очередное начатое в Йыхви следствие по факту коррупции попали искавший следы коррупции в Йыхвиском волостном собрании чиновник полиции и один из входящих в коалицию членов волостного собрания.  

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

"18 августа подозрение в совершении коррупционного преступления было предъявлено сотруднику Идаской службы Бюро по расследованию коррупционных преступлений Департамента полиции и погранохраны и частному лицу. Согласно подозрению в период с 2016 по 2020 год сотрудник полиции соглашался на блага от частного лица, использовав в качестве ответной услуги свое служебное положение и оказывая ему покровительство", говорится в сообщении Госпрокуратуры.

Подробностей не раскрывают

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ