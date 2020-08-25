Ида-Вирумаа стал крупнейшим очагом коронавируса в Эстонии
Ида-Вирумаа стал регионом с самой высокой заболеваемостью коронавирусом в Эстонии: по состоянию на утро вторника в уезде заразились 57 человек, а число людей в кругу близких контактов превысило триста. В Ида-Вируской центральной больнице на лечении находятся шесть человек, одна 76-летняя женщина в минувшие выходные скончалась.
Во вторник утром Департамент здоровья сообщил о 13 новых случаях заражения в Ида-Вирумаа. Пятеро из них - работники шахты "Estonia", четверо - люди, контактировавшие с зараженными горняками. Всего на шахте "Estonia" коронавирус диагностирован у 18 работников и 13 членов их семей или знакомых.
Коронавирус также диагностирован на шахте "Ojamaa", принадлежащей концерну "Viru Keemia Group". Департамент здоровья сообщил о четырех зараженных работниках. По словам члена правления шахты Маргуса Коттизе, пятый случай заболевания был подтвержден лабораторией во вторник утром. По данным Департамента здоровья, вирус начал распространяться в шахте "Ojamaa" от работника, который заразился от члена своей семьи. Тест на наличие коронавируса провели 90 сотрудников, но известны пока не все результаты.
В течение последних суток в одном случае в Ида-Вирумаа заражение произошло через вернувшегося из поездки знакомого, в одном случае источник заражения выясняется.
По словам заведующей Идаским региональным отделом Департамента здоровья Марье Муузикус, к утру воскресенья коэффициент заражения из расчета на 100000 жителей в Ида-Вирумаа вырос до 32-х. Для сравнения: если бы уезд считался страной, то Ида-Вирумаа был бы, так сказать, красным регионом и приезжающие из него люди были бы обязаны провести две недели в карантине, так как для государств предельный показатель составляет 16. Однако внутри страны такого требования нет.
Стоит надеть маску
Средняя заболеваемость в Эстонии за последние 14 дней составляет 8,9. Число активных случаев заболевания в Ида-Вирумаа в абсолютном выражении сейчас самое высокое в Эстонии - 44. В Харьюмаа, где населения в четыре раза больше, их на пять меньше.
- Сейчас, когда коэффициент заражения сильно вырос, в Ида-Вирумаа, конечно, самое время надеть маску, этого не стоит стесняться. Ближайший период для Ида-Вирумаа будет очень критичным, - сказала Муузикус, отметив, что Департамент здоровья дал соответствующую рекомендацию нескольким предприятиям и учреждениям, которые контактируют с большим количеством людей в общественных местах или общаются с людьми, входящими в группу риска. - Также мы советуем местным самоуправлениям взвесить, какие из запланированных мероприятий провести в вебе, а какие вообще отложить.
Диагноз "коронавирус" получили в том числе пять учителей Йыхвиской основной школы. Директор школы Лийна Михкельсон вчера сообщила, что поскольку помимо учителей заболели также некоторые родители, отменяется намеченная на 31 августа презентация временного пристанища школы на улице Яама. 1 сентября торжественный акт в Йыхвиском концертном доме планируется провести только для учащихся первых и девятых классов, помимо учеников и учителей на мероприятие приглашаются только мамы и папы. У остальных классов 1 сентября пройдет только классный час. К учебной работе на данный момент планируется приступить 2 сентября. "Окончательное решение о том, каким образом будет вестись учебная работа, руководство школы примет в конце недели, проконсультировавшись с Департаментом здоровья", - сообщила Михкельсон.
По словам Марье Муузикус, в ближайшее время среди учителей проведут новое тестирование. "Надеемся, что случаев не добавится. Вместе с тем заболевание еще одного учителя показало, что для заражения порой достаточно и мимолетного контакта", - сказала она, отметив, что советует школе очень серьезно продумать дальнейшие шаги.
Сейчас в Ида-Вирумаа, конечно, самое время надеть маску.
Марье Муузикус, заведующая Идаским региональным отделом Департамента здоровья
- В части дальнейшей работы шахты "Estonia", на которой работают около 700 человек и которая была остановлена в прошлую пятницу на неделю в связи с заражением 14 шахтеров, руководство примет новое решение в этот четверг, - сказал председатель правления "Enefit Kaevandused" Андрес Вайнола. Он отметил, что во время простоя часть шахтеров, у которых остался неиспользованный отпуск, находится в отпуске; остальным предприятие сейчас продолжает платить их среднюю зарплату.
По словам Маргуса Коттизе, в настоящее время шахта "Ojamaa" работает и принимаются дополнительные меры предосторожности для предотвращения распространения вируса.
Департамент здоровья занимается "детективной работой"
Среди заболевших в Ида-Вирумаа более половины - жители Йыхвиской волости, преимущественно люди среднего возраста. "Люди помоложе болеют легче, но будет жаль, если через них этот вирус доберется до пожилых людей, которые входят в группу риска и имеют сопутствующие заболевания. Это может иметь очень тяжелые последствия", - сказала Муузикус. Она отметила, что и скончавшаяся в Ида-Вируской центральной больнице 76-летняя женщина, которая страдала от ряда других болезней, заразилась коронавирусом от человека моложе себя.
Примечательно и то, что коронавирус, широкое распространение которого началось с компании, находившейся вечером 8 августа в баре "Jõhvi Kelder", выявили, лишь когда пожилой родственник одного из тех, кто был в баре тем вечером, заболел и обратился в больницу. Там ему сделали тест на коронавирус, и с тех пор работники Департамента здоровья, подобно детективам, распутывают цепочку заражений и стараются определить круг людей, с которыми заразившиеся контактировали в последовавшие недели.
Как инфекция проникла в йыхвиский подвальный бар, Марье Муузикус сказать не может. "По имеющейся информации, инфекцию туда могли занести три человека. Все они контактировали с заболевшими ранее, но не знали об этом. Кто именно из этих троих, установить постфактум невозможно", - констатировала она.
Чтобы сдержать распространение вируса, идаский префект Тарво Крууп начиная с минувшей субботы запретил ночную продажу алкоголя в развлекательных заведениях Ида-Вирумаа с 23.00 до 6.00.