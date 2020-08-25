Ида-Вирумаа стал крупнейшим очагом коронавируса в Эстонии

Во вторник утром Департамент здоровья сообщил о 13 новых случаях заражения в Ида-Вирумаа. Пятеро из них - работники шахты "Estonia", четверо - люди, контактировавшие с зараженными горняками. Всего на шахте "Estonia" коронавирус диагностирован у 18 работников и 13 членов их семей или знакомых.

Коронавирус также диагностирован на шахте "Ojamaa", принадлежащей концерну "Viru Keemia Group". Департамент здоровья сообщил о четырех зараженных работниках. По словам члена правления шахты Маргуса Коттизе, пятый случай заболевания был подтвержден лабораторией во вторник утром. По данным Департамента здоровья, вирус начал распространяться в шахте "Ojamaa" от работника, который заразился от члена своей семьи. Тест на наличие коронавируса провели 90 сотрудников, но известны пока не все результаты.

В течение последних суток в одном случае в Ида-Вирумаа заражение произошло через вернувшегося из поездки знакомого, в одном случае источник заражения выясняется.

По словам заведующей Идаским региональным отделом Департамента здоровья Марье Муузикус, к утру воскресенья коэффициент заражения из расчета на 100000 жителей в Ида-Вирумаа вырос до 32-х. Для сравнения: если бы уезд считался страной, то Ида-Вирумаа был бы, так сказать, красным регионом и приезжающие из него люди были бы обязаны провести две недели в карантине, так как для государств предельный показатель составляет 16. Однако внутри страны такого требования нет.

Стоит надеть маску

Средняя заболеваемость в Эстонии за последние 14 дней составляет 8,9. Число активных случаев заболевания в Ида-Вирумаа в абсолютном выражении сейчас самое высокое в Эстонии - 44. В Харьюмаа, где населения в четыре раза больше, их на пять меньше.

- Сейчас, когда коэффициент заражения сильно вырос, в Ида-Вирумаа, конечно, самое время надеть маску, этого не стоит стесняться. Ближайший период для Ида-Вирумаа будет очень критичным, - сказала Муузикус, отметив, что Департамент здоровья дал соответствующую рекомендацию нескольким предприятиям и учреждениям, которые контактируют с большим количеством людей в общественных местах или общаются с людьми, входящими в группу риска. - Также мы советуем местным самоуправлениям взвесить, какие из запланированных мероприятий провести в вебе, а какие вообще отложить.

Диагноз "коронавирус" получили в том числе пять учителей Йыхвиской основной школы. Директор школы Лийна Михкельсон вчера сообщила, что поскольку помимо учителей заболели также некоторые родители, отменяется намеченная на 31 августа презентация временного пристанища школы на улице Яама. 1 сентября торжественный акт в Йыхвиском концертном доме планируется провести только для учащихся первых и девятых классов, помимо учеников и учителей на мероприятие приглашаются только мамы и папы. У остальных классов 1 сентября пройдет только классный час. К учебной работе на данный момент планируется приступить 2 сентября. "Окончательное решение о том, каким образом будет вестись учебная работа, руководство школы примет в конце недели, проконсультировавшись с Департаментом здоровья", - сообщила Михкельсон.