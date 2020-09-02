В Ида-Вирумаа находятся десятки объектов-рекордсменов

Географы Тартуского университета в конце весны и начале лета осмотрелись в Ида-Вирумаа в поиске объектов, с которыми связаны какие-нибудь рекорды. "С точки зрения туризма можно сказать, что Ида-Вирумаа - самый богатый рекордами регион Эстонии. В шутку говоря, край рекордов", - сказал один из составителей исследования Таави Паэ.
Работу заказал Ида-Вируский центр предпринимательства, целью было обозначить находящиеся в Ида-Вирумаа туристические объекты-рекордсмены Эстонии. "Для того, чтобы создать новые причины для посещения уезда как для внутренних, так и для внешних туристов", - пояснила координатор ида-вируского туризма Кадри Ялонен.
Специализирующийся на географии Эстонии доцент Таави Паэ и научный сотрудник отдела географии Майт Сепп из Тартуского университета констатировали, что в туризме важны факты, которые делают регион уникальным. К тому же, туристам нравятся рекорды.
- Ида-Вирумаа богат на различные рекорды Эстонии и даже Европы, которые связаны как с природой, так и с человеческим обществом, - отметили они.
В итоговом отчете, который опубликован на веб-странице idaviru.ee, перечислены связанные с Ида-Вирумаа рекорды, представляющие интерес в туристическом плане, и уникальные объекты, а также приводится краткое обоснование причин их выбора. "По некоторым описаниям нельзя напрямую сказать, что речь идет о рекорде. Скорее, это нечто уникальное, чего не встретишь в других уголках Эстонии", - пояснили географы.
В итоговый отчет исследования вошло в общем 34 объекта-рекордсмена. Наиболее известные из них - например, самый длинный песчаный пляж Эстонии на северном побережье Чудского озера (30 км), самый высокий водопад Валасте (30 м) и самый длинный непрерывный участок глинта от мызы Сака до Тойла (19 км). "Также мы точно определили самую высокую точку глинта, которая находится недалеко от мызы Онтика (57 метров)", - сказал Таави Паэ.
ПОДБОРКА РЕКОРДОВ
Самый длинный песчаный пляж в Эстонии
Самый длинный и примечательный из песчаных пляжей Чудского озера находится в Ида-Вирумаа. В разных справочниках и туристических изданиях указано, что длина пляжа составляет 30 километров. Таким образом, песчаный пляж северного побережья Чудского является самым протяженным песчаным пляжем Эстонии. Для сравнения: если сложить длину четырех пляжей города Пярну (центрального, пляжа Вана-Пярну, Майского и пляжа Раэкюла), то все купающиеся курортного города умещаются на полосе длиной 3,9 километра, из них песчаный пляж занимает всего 1,8 километра.
Северное побережье Чудского примечательно и в масштабах Европы. Самым длинным песчаным пляжем на территории Европейского союза считаются пляжи полуострова Троя в Сетубальском заливе в Португалии. Их общая протяженность составляет чуть более 62 километров. А общая протяженность песчаного пляжа Монолитос на берегу Ионического моря в Греции, который рекламируется как сверхдлинный, составляет "всего" 25 километров.
Самый высокий водопад Эстонии
Примерно треть всех водопадов Эстонии находится в Ида-Вирумаа. Водопад Валасте - определенно самый высокий в Эстонии, однако данные о его точной высоте разнятся. Высота водопада сильно меняется. Большие объемы воды после сильных ливней вызывают эрозию в месте падения водопада, в результате чего его высота увеличивается на несколько метров. А затем в результате обвалов высота водопада уменьшается.
Измерения высоты водопада давали разные результаты - как 25, 26, 31, так и 33 метра. Очевидно, в туристической литературе оправданно придерживаться цифры 30 метров. Безусловно, необходимо добавить, что это не естественный водопад, а участок дренажной канавы.
Самая удаленная географическая точка, наблюдаемая с материковой части Эстонии
Высокий глинт предлагает вид на бескрайние просторы Финского залива. Со многих мест на глинте в хорошую погоду видны три острова, принадлежащие России. Остров Суурсаар расположен в 65 километрах, Вяйке Тютарсаар - в 42 километрах и Суур Тютарсаар - в 46 километрах от побережья Эстонии (все расстояния рассчитаны от пляжа в Пуртсе).
В южной оконечности Суурсаар находится самая высокая точка острова высотой 176 метров над уровнем моря, которая в ясную погоду видна и из Эстонии. Это самая удаленная природная точка на земной поверхности, которую можно увидеть из Эстонии невооруженным глазом.
Самая высокая искусственная гора Эстонии
Знаковыми формами рельефа для Ида-Вирумаа помимо естественных форм являются искусственные. Их появление связано с добычей и переработкой сланца. Нередко их все называют зольными горами, хотя происхождение у них разное.
Многочисленные искусственные возвышенности дают основание в шутку называть регион Ида-Вируским нагорьем. Кохтла-ярвеские полукоксовые отвалы также называли Ида-Вируским/Кохтла-Ярвеским срединным хребтом. Самая высокая искусственная гора Эстонии находится в Кохтла-Ярве (самая высокая точка согласно обозначению на карте - 167,7 метра над уровнем моря) и ее можно осмотреть только издалека, в отличие от кивиылиского полукоксового отвала (ныне горнолыжного склона), на который можно подняться.
Гор, сложенных из золы, на самом деле всего две. Они находятся в Пюсси и появились рядом с Пюссиской электростанцией, построенной в 1930-х годах.
Наилучшим образом сохранившийся центр города сталинской архитектуры
После Второй мировой войны в Ида-Вирумаа спланировали несколько городов, у которых, согласно их генеральному плану, имелся центр в помпезном стиле сталинского ампира. В таком ключе планировалось реконструировать Нарву и Йыхви и построить Кохтла-Ярве и Силламяэ. К сожалению, порожденная послевоенной бедностью действительность разошлась с планами. Центры города удалось отстроить только в Кохтла-Ярве и Силламяэ.
Можно спорить, какой из городских центров - кохтла-ярвеский или силламяэский - был лучшим образцом сталинской архитектуры в плане стилевой выдержанности. Центром Кохтла-Ярве была аллея с фонтанами, которая тянулась от Дома культуры до кинотеатра "Победа". Центральным объектом аллеи была главная площадь с установленным там в 1952 году памятником Сталину. Памятник Сталину в Кохтла-Ярве простоял всего несколько лет, и в 1970-х годах на месте памятника построили административное здание городской управы. Последнему присущи очень модные в то время черты, но оно не очень хорошо сочетается со сталинским классицизмом.
Большой удар по стилевой выдержанности Кохтла-Ярве нанес приход рыночной экономики, когда заброшенный кинотеатр "Победа" перестроили в рынок, а в квартирах на главной улице открылись магазины.
Поэтому сейчас можно сказать, что Силламяэ с его сохранившейся чистотой стиля - лучший в Эстонии пример сталинского ампира. С учетом реновированного бульвара и спускающихся с глинта лестниц его также можно назвать прибалтийской Одессой. Кроме того, центр Силламяэ с его сохранившейся стильностью объявлен зоной ценностной застройки 1940-1950-х годов.
Единственный в Эстонии вулкан
Среди искусственных форм рельефа выделяется своеобразием история единственного в Эстонии вулкана, находящегося в Тудулинна.
Хотя геологически это невозможно, соответствующая отметка имеется на карте Тартумаа в атласе, составленном Людвигом Аугустом Меллином (1754-1835). Атлас, составленный в последние годы 18-го века, был первым сборником карт с относительно большим масштабом, который охватывал всю территорию Эстонии. С картами было связано и несколько курьезов, самым известным из них, пожалуй, является именно тудулиннаский вулкан.
Дело в том, что пастор из Виру-Яагупи Й. Э. Раух сообщил Меллину, что на окраине его прихода в Тудулинна есть возвышенность - Линнамяги, - внутри которой глубокое углубление, и это может быть только потухший вулкан. Меллин так и указал в атласе на карте Тартумаа (гравирована в 1796 году).
В том же году была гравирована и карта Вирумаа, однако там эта ошибка уже была исправлена. Но если подняться на тудулиннаскую возвышенность, то действительно можно увидеть достаточно глубокое углубление. Очевидно, изначально оно было еще глубже, но собранные с полей камни несколько уменьшили силу воздействия формы рельефа. С точки зрения геологии это под - замкнутое понижение рельефа, образовавшееся при таянии глыбы льда.
Памятник павшим в Освободительной войне, взрывавшийся наибольшее число раз
Расположенный неподалеку от люганузеской церкви памятник павшим в Освободительной войне взрывался больше всего раз среди аналогичных монументов. Скульптуру, высеченную Вольдемаром Мелликом в 1924 году из сааремааского доломита, в первый раз взорвали осенью 1940 года. Меллик восстановил памятник летом 1944 года, но осенью того же года его снова уничтожили. Восстановлением скульптуры в 1988-1989 годах занимался уже сын Вольдемара Меллика Тыну, который с помощью старых фотографий вернул скульптуре первоначальный облик. Существующий памятник высек из камня Антс Вийтмаа.
Люганузеский памятник также был одним из первых монументов в честь Освободительной войны, восстановленных по инициативе движения по охране памятников старины, которое возникло в 1980-х годах. Памятник снова открыли 30 сентября 1989 года. Однако 19 июня 1992 года возле сооружения произошел загадочный взрыв, который немного повредил основание памятника.
Единственный сохранившийся танк-памятник в Эстонии
У дороги Нарва - Нарва-Йыэсуу стоит заметный постамент, на котором возвышается знаменитый советский танк Т-34-85. Это единственный сохранившийся монумент подобного рода в Эстонии. Танки-памятники, стоявшие в Валга, Выру и в Пярнумаа у реки Рейу, уже давно демонтированы.
Своеобразный по эстонским меркам памятник время от времени вызывает жаркие дискуссии, так как стоящая в общественном месте боевая машина с обращенной на запад пушкой для многих символизирует те тяготы оккупации, которые принесла эстонцам Вторая мировая война. В глобальном масштабе памятник не уникален - в государствах бывшего СССР и дружественных ему странах в качестве памятников стояло около 400 танков Т-34.
Памятник открыли 9 мая 1970 года. С самим танком связано несколько легенд. По официальной версии, военную машину вытащили из реки Нарвы, где она провалилась под лед в феврале 1944 года. Другая легенда утверждает обратное: это якобы муляж, изготовленный на заводе памятников в России. Найти документальные доказательства той или иной версии не удалось.