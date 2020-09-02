В Ида-Вирумаа находятся десятки объектов-рекордсменов

Работу заказал Ида-Вируский центр предпринимательства, целью было обозначить находящиеся в Ида-Вирумаа туристические объекты-рекордсмены Эстонии. "Для того, чтобы создать новые причины для посещения уезда как для внутренних, так и для внешних туристов", - пояснила координатор ида-вируского туризма Кадри Ялонен.

Специализирующийся на географии Эстонии доцент Таави Паэ и научный сотрудник отдела географии Майт Сепп из Тартуского университета констатировали, что в туризме важны факты, которые делают регион уникальным. К тому же, туристам нравятся рекорды.

- Ида-Вирумаа богат на различные рекорды Эстонии и даже Европы, которые связаны как с природой, так и с человеческим обществом, - отметили они.

В итоговом отчете, который опубликован на веб-странице idaviru.ee, перечислены связанные с Ида-Вирумаа рекорды, представляющие интерес в туристическом плане, и уникальные объекты, а также приводится краткое обоснование причин их выбора. "По некоторым описаниям нельзя напрямую сказать, что речь идет о рекорде. Скорее, это нечто уникальное, чего не встретишь в других уголках Эстонии", - пояснили географы.

В итоговый отчет исследования вошло в общем 34 объекта-рекордсмена. Наиболее известные из них - например, самый длинный песчаный пляж Эстонии на северном побережье Чудского озера (30 км), самый высокий водопад Валасте (30 м) и самый длинный непрерывный участок глинта от мызы Сака до Тойла (19 км). "Также мы точно определили самую высокую точку глинта, которая находится недалеко от мызы Онтика (57 метров)", - сказал Таави Паэ.

ПОДБОРКА РЕКОРДОВ

Кауксиский пляж. ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik Самый длинный песчаный пляж в Эстонии Самый длинный и примечательный из песчаных пляжей Чудского озера находится в Ида-Вирумаа. В разных справочниках и туристических изданиях указано, что длина пляжа составляет 30 километров. Таким образом, песчаный пляж северного побережья Чудского является самым протяженным песчаным пляжем Эстонии. Для сравнения: если сложить длину четырех пляжей города Пярну (центрального, пляжа Вана-Пярну, Майского и пляжа Раэкюла), то все купающиеся курортного города умещаются на полосе длиной 3,9 километра, из них песчаный пляж занимает всего 1,8 километра. Северное побережье Чудского примечательно и в масштабах Европы. Самым длинным песчаным пляжем на территории Европейского союза считаются пляжи полуострова Троя в Сетубальском заливе в Португалии. Их общая протяженность составляет чуть более 62 километров. А общая протяженность песчаного пляжа Монолитос на берегу Ионического моря в Греции, который рекламируется как сверхдлинный, составляет "всего" 25 километров. "Рекорды Ида-Вирумаа" Таави Паэ и Майта Сеппа