ДШД закрыл бюро обслуживания в Вирумаа из-за заражения работников коронавирусом

Заведующий Йыхвиским бюро Эгон Лиллеорг сказал, что сначала положительный результат теста на коронавирус получил один экзаменатор, а затем и второй. Тестирование прошли также их коллеги, которые могли контактировать с заболевшими работниками. "Дождемся результатов этих тестов, затем решим, как быть дальше. Не будем торопить события", - сказал он.

По словам Лиллеорга, с теми, у кого на ближайшее время были запланированы экзамены, свяжутся и им предложат новое время экзамена при первой возможности. "Сюда прибудет подмога издалека. Делаем все возможное, чтобы наши клиенты пострадали в этой ситуации как можно меньше", - отметил он.

ДШД сообщил, что после нормализации ситуации вместо отмененных экзаменов максимально быстро предложат новое время экзамена без уплаты госпошлины и кандидатам в водители отправят соответствующую информацию. Если за это время срок действия теоретического экзамена истечет, то сдавать экзамен заново не придется, и экзаменационный центр зарегистрирует человека на экзамены.

Заказанные в бюро документы отправят по почте на дом, а регистрационные знаки - в посылочный автомат.

Остальные бюро ДШД по Эстонии работают в обычным режиме. Предрегистрационная проверка проводится на основании брони. Департамент просит не посещать бюро при подозрении или подтвержденном факте заболевания. "При малейшем подозрении - вы чувствуете недомогание, находились в регионе риска или было подозрение на контакт с заразившимися - просим обязательно отложить запланированное посещение", - сообщил ДШД.