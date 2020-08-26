В Кохтла-Ярвеской спасательной команде восстановят обычный рабочий ритм

В середине августа тест на коронавирус у одного из кохтла-ярвеских спасателей оказался позитивным. Команду закрыли и продезинфицировали. Все контактировавшие с заразившимся работники спасательной службы сдали тесты и все они оказались негативными.

После случая коронавируса кохтла-ярвеское спастельное подразделение на самом деле не закрывали. "Там расположились спасатели из Йыхвиской спасательной команды. В Кохтла-Ярве постоянно находится спасательный автомобиль и реагируют на вызовы с такой же скоростью, как прежде", - сказал руководитель Идаского спасательного центра Айлар Хольцманн. По его словам, сначала туда перевезли контейнерное жилье и с логистического склада спасательного департамента доставили уличные туалеты. "Когда здание спасателей продезинфицировали, мы поместили туда на дежурство йыхвиских спасателей. Это значит, конечно, что сейчас в Йыхви вместо двух групп действует одна и вместо обычных двух спасательных машин - одна", - отметил он.