В Йыхви планируется новый переворот

После произошедшего в начале лета властного переворота в Йыхви, когда при поддержке центриста Мартина Репинского в должности остался, правда, прежний и тоже входящий в Центристскую партию волостной старейшина Макс Каур, но к власти пришла новая коалиция, Репинский вновь активизировался, чтобы опять совершить переворот во власти.
Член Рийгикогу Мартин Репинский, не входящий в Йыхвиское волостное собрание, в последнее время активизировался и сделал своему однопартийцу-волостному старейшине Максу Кауру предложение уйти в отставку, предложив ему в новой коалиции место помощника волостного старейшины. Каур отказался.