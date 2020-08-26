Чт, 27.08.2020
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В Йыхви планируется новый переворот

Предыдущий властный переворот произошел в Йыхви в начале июня, когда в Центристской партии случился раскол, так как центристы Эдуард Эаст и Артур Сепперн поучаствовали в попытке снять с должности волостного старейшины своего однопартийца Макса Каура. Тогда Репинский поддержал Каура, а из рядов партии исключили Сепперна и Эаста - последний лишился также должности председателя волостного собрания.

ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

После произошедшего в начале лета властного переворота в Йыхви, когда при поддержке центриста Мартина Репинского в должности остался, правда, прежний и тоже входящий в Центристскую партию волостной старейшина Макс Каур, но к власти пришла новая коалиция, Репинский вновь активизировался, чтобы опять совершить переворот во власти.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

Член Рийгикогу Мартин Репинский, не входящий в Йыхвиское волостное собрание, в последнее время активизировался и сделал своему однопартийцу-волостному старейшине Максу Кауру предложение уйти в отставку, предложив ему в новой коалиции место помощника волостного старейшины. Каур отказался.   

Экстрасенс войдет в собрание 

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