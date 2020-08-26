В Йыхви планируется новый переворот

Предыдущий властный переворот произошел в Йыхви в начале июня, когда в Центристской партии случился раскол, так как центристы Эдуард Эаст и Артур Сепперн поучаствовали в попытке снять с должности волостного старейшины своего однопартийца Макса Каура. Тогда Репинский поддержал Каура, а из рядов партии исключили Сепперна и Эаста - последний лишился также должности председателя волостного собрания.

ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik