Катри Райк: Будем беречь наше богатство - учеников и учителей

Вместе с тем начало учебного года никого не оставляет равнодушным - вспоминаются свои школьные истории, и так хочется подарить 1 сентября хоть кому-нибудь букет домашних астр, как дарили в школьные годы своему учителю.

В этом году осень будет иной. Директор школы беспокоится о том, есть ли у него в наличии все учителя - нехватка учителей в разрезе регионов и конкретных предметов является самой большой проблемой эстонского образования. В этом году директор беспокоится также из-за вирусной угрозы. Все ли коллеги готовы выйти к классу, или еще кто-нибудь из учителей в последний момент откажется от преподавательской работы?

Положение осложняется, если классы из-за подушного финансирования слишком большие, а классные помещения тесные, и существует вероятность, что учащимся придется учиться по сменам. Это может означать, например, то, что одна половина класса будет ходить в школу на одной неделе, а другая половина - на другой. Надо надеяться, что все эти суровые прогнозы не сбудутся, однако школьный коллектив должен думать и в этом направлении.

Ясно одно: если снова возникнет сложная ситуация и нагрузка на учителей вырастет, наше правительство должно не вкачивать деньги в государственные фирмы, а поберечь свое богатство - наших учителей - и оплачивать дополнительную работу учителей в кризисное время. Иначе наших педагогов ждет полное профессиональное выгорание. Следует учитывать и то, что не все возможно компенсировать деньгами: у учителя могут быть свои дети и больная мама, им тоже нужно уделять время.

Минувшая весна преподнесла нам всем урок, который мы не хотим повторять. После летнего отдыха он представляется в менее мрачном свете. У школьного коллектива, в том числе у учеников, разный опыт, как хороший, так и плохой. Безусловно, мы все стали мудрее и гибче, а учителя пополнили свои знания.

Мне очень понравилось одно обсуждение в конце коронавирусного кризиса с преподавателем Нарвской музыкальной школы, который рассказал, что попросил своих учеников записать исполнение на видео и прислать ему. Ученики хотели, чтобы произведение прозвучало безупречно, поэтому им пришлось сыграть его девять раз - преподаватель мог о таком только мечтать. Из тяжелой ситуации можно извлечь много пользы.

Ясно одно: если снова возникнет сложная ситуация и нагрузка на учителей вырастет, наше правительство должно не вкачивать деньги в государственные фирмы, а поберечь свое богатство - наших учителей - и оплачивать дополнительную работу учителей в кризисное время.