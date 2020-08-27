Катри Райк: Будем беречь наше богатство - учеников и учителей

1 сентября в Эстонии пойдут в школу примерно 155000 учеников, среди них 14200 первоклассников. В качестве учителей общеобразовательных школ у нас зарабатывают на хлеб почти 15800 человек. Для всей этой большой силы начало сентября - как второй Новый год. Поздравляю вас, а также учащихся и преподавателей профессиональных учебных заведений и вузов!
Вместе с тем начало учебного года никого не оставляет равнодушным - вспоминаются свои школьные истории, и так хочется подарить 1 сентября хоть кому-нибудь букет домашних астр, как дарили в школьные годы своему учителю.
В этом году осень будет иной. Директор школы беспокоится о том, есть ли у него в наличии все учителя - нехватка учителей в разрезе регионов и конкретных предметов является самой большой проблемой эстонского образования. В этом году директор беспокоится также из-за вирусной угрозы. Все ли коллеги готовы выйти к классу, или еще кто-нибудь из учителей в последний момент откажется от преподавательской работы?
Положение осложняется, если классы из-за подушного финансирования слишком большие, а классные помещения тесные, и существует вероятность, что учащимся придется учиться по сменам. Это может означать, например, то, что одна половина класса будет ходить в школу на одной неделе, а другая половина - на другой. Надо надеяться, что все эти суровые прогнозы не сбудутся, однако школьный коллектив должен думать и в этом направлении.
Ясно одно: если снова возникнет сложная ситуация и нагрузка на учителей вырастет, наше правительство должно не вкачивать деньги в государственные фирмы, а поберечь свое богатство - наших учителей - и оплачивать дополнительную работу учителей в кризисное время. Иначе наших педагогов ждет полное профессиональное выгорание. Следует учитывать и то, что не все возможно компенсировать деньгами: у учителя могут быть свои дети и больная мама, им тоже нужно уделять время.
Минувшая весна преподнесла нам всем урок, который мы не хотим повторять. После летнего отдыха он представляется в менее мрачном свете. У школьного коллектива, в том числе у учеников, разный опыт, как хороший, так и плохой. Безусловно, мы все стали мудрее и гибче, а учителя пополнили свои знания.
Мне очень понравилось одно обсуждение в конце коронавирусного кризиса с преподавателем Нарвской музыкальной школы, который рассказал, что попросил своих учеников записать исполнение на видео и прислать ему. Ученики хотели, чтобы произведение прозвучало безупречно, поэтому им пришлось сыграть его девять раз - преподаватель мог о таком только мечтать. Из тяжелой ситуации можно извлечь много пользы.
Ясно одно: если снова возникнет сложная ситуация и нагрузка на учителей вырастет, наше правительство должно не вкачивать деньги в государственные фирмы, а поберечь свое богатство - наших учителей - и оплачивать дополнительную работу учителей в кризисное время.
Буквально на днях я разговаривала с учителем истории - я сама по образованию тоже учитель истории и стараюсь выступать перед классом - о том, как этой осенью проводить уроки истории так, чтобы не застревать в стенах тесной классной комнаты. Города и поселки Эстонии разнообразны, но в каждом из них есть частица истории, которую можно связать со школьной программой. И, в конце концов, наш идентитет и история начинаются именно с дома и родного края. Этой осенью не нужно бояться обучения под открытым небом.
Весной мы усвоили еще один урок. Многие родители впервые открыли учебник и рабочую тетрадь. Многое из увиденного удостоилось критики. Теперь мы единодушны во мнении, что команду составителей учебных пособий нужно расширить. Также в Эстонии теперь нет родителя, который не побывал бы в роли школьного учителя. Теперь все знают и то, что это тяжелая, но очень благодарная работа. Надо надеяться, что впредь мы будем больше ценить работу учителя.
О повышении престижа профессии учителя говорится десятилетиями, и это зависит не только от зарплаты. О том, что отношение к профессии учителя меняется в лучшую сторону, свидетельствует то обстоятельство, что нынче гораздо больше молодых людей в вузах сделали выбор в пользу профессии учителя.
В начале учебного года нужно написать также о цифровом обучении и его возможностях. Несомненно, минувшей весной как учителя, так и ученики лучше овладели компьютером или смарт-устройством. В кризисной ситуации человек учится быстро, и нередко более смышленые ребята учили своих учителей.
Очень хорошо, что учитель и ученик учатся вместе. Нельзя на этом останавливаться - цифровое обучение и соответствующие учебные пособия необходимо развивать дальше. Многим подходит именно такой способ обучения. В идеальном мире обучения каждый может выбирать свой путь достижения цели.
Но мы живем не в идеальном мире и не в идеальной Эстонии. По меньшей мере каждой четвертой семье во время коронавирусного кризиса было трудно позволить себе достаточно быстрое интернет-соединение и смарт-устройство или компьютер. Я не считаю, что мы должны запустить программу "Каждому ребенку - компьютер за счет государства". Но мы должны бы это делать по мере необходимости.