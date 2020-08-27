Ночь музеев приглашает интересно провести время

Тема нынешней Ночи музеев - "Время в ночи". В Йыхвиском музее церкви-крепости любители истории смогут окунуться в прошлое и в 18.00 отправиться на экскурсию с гидом, историком Валло Реймаа, который расскажет о местных легендах и событиях далеких времен на территории Алутагуземаа. В течение вечера также состоится традиционная игра "Охота за сокровищами" для детей, будет открыта церковная башня и прозвучит органная музыка в исполнении Светланы Кекишевой и Бригитты-Селестине Петропавловой.

От дачи до дворца

Нарва-Йыэсууский краеведческий музей тоже приглашает на прогулку с гидом, которая начнется в 17.30. Тема - "Время курорта". "Поразмышляем о значении времени. Курорт появился тогда, когда у людей возникло свободное от работы время и они решили, что отдых на курорте - один из способов провести время. А занялись они этим потому, что врачи советовали", - рассказала директор Нарва-Йыэсууского краеведческого музея и Синимяэского музея в Вайвара Ивика Майдре.

Участники экскурсии прогуляются по курорту, который пережил и хорошие и трудные времена. "Помимо размышлений о хороших и трудных временах мы осмотрим сохранившиеся знаковые объекты и порассуждаем, как на них повлияет дальнейший ход времени", - добавила Майдре.

Программа Синимяэского музея начнется в 12.00 с лекции о Войне-продолжении в Финляндии и совместного просмотра фильма "Tali-Ihantala". С 17.00 до 22.00 открыты музей и кафе.

Художественная галерея Нарвского музея в субботу открыта с 18.00 до 23.00 и предлагает экскурсионные туры с куратором по выставке "От дачи до дворца. Облик Нарвы 2020", которая находчивым образом обобщает контрастный мир архитектуры приграничного города. Центральное место в экспозиции занимает городское пространство Нарвы, с этой отправной точки рассматривается прошлое места. Детей и их родителей в Ночь музеев ждет художественная студия. Закуски и напитки предлагает pop-up-кафе ресторана "Рондель".

Порисовать под руководством художников

В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца открыта юбилейная выставка Эдуарда Конта и есть возможность встретиться с художником. В комнате рукоделия помастерить смогут и большие, и маленькие. Будут присутствовать художники, у которых можно заказать портрет. При желании можно будет попробовать нарисовать цветок под руководством мастеров, принять участие в викторине и пр.