Реконструкцию площадки в Кохтла-Ярвеском ледовом холле перенесли на следующий год

Несмотря на то, что в начале августа Кохтла-Ярвеское горуправление объявило победителя конкурса - это тартуская фирма "Savekate", предложившая выполнить работы за 545 тысяч евро плюс налог с оборота, договор с ней не подписали. По словам мэра Кохтла-Ярве Людмилы Янченко, фирма составила список дополнительных расходов, с которыми горуправление не согласилось.

- Строители объяснили, что не просчитали некоторых необходимых в ходе реконструкции работ и просили добавить средств на их финансирование, - конкретизирует мэр, - мы не согласились, так как это означало бы не только удорожание объекта, но и то, что другие участники конкурса оказались бы в неравных условиях. В конкурсе участвовали пять фирм. Поэтому решили отказаться от услуг "Savekate" и провести новый конкурс с более жесткими условиями. Вице-мэр Денис Вершинин в сентябре подготовит новое техническое задание, объявим поставку уже этой осенью и надеюсь, до конца сезона хватит времени, чтобы его провести, а также завершить процедуру проверки фирмы-победителя на соответствие и квалификацию. Строительные работы хотелось бы начать в апреле или конце мая, чтобы обновленная площадка была готова к следующему сезону.

Плюс сложившейся ситуации в том, что теперь спортсменам не придется ездить на тренировки в Нарву всю осень, а сезон в Кохтла-Ярвеском ледовом холле планируют начать с 7 сентября, к подготовке льда уже приступили.

Работы по реконструкции площадки планировалось выполнить текущим летом, итоги конкурса подвели в конце мая - выиграла финская фирма, но неожиданно много времени ушло на процедуру проверки фирмы-победителя на соответствие и квалификацию. Так как ответов на поставленные вопросы организаторы поставки не получили, в августе приняли решение заключить договор с тартусцами, предложение которых также укладывалось в сумму запланированных инвестиций. Но, как оказалось, и с ними не сложилось.