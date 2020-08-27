Бассейн откроется во вторник

По словам руководителя Кохтла-Ярвеского спортивного центра Михаила Кастрицкого, к началу сезона все готово, хотя никаких перемен здесь не произошло - выполнены традиционные подготовительные мероприятия: тщательно почистили все помещения и чашу бассейна; проверили систему водоснабжения, сдали анализы воды. Никаких ремонтов за несколько месяцев перерыва не проводили, так как нет смысла вкладывать средства - в городе заканчивается строительство нового бассейна и как только он откроется, старое здание будет снесено.

- Все идет по плану, воду заменили и все готово к приему спортсменов и любителей плавания, - подчеркивает Кастрицкий. - На сегодняшний день ограничений в связи с распространением коронавируса нет, надеюсь, что запланированные мероприятия состоятся. В любом случае продолжаем следить за обстановкой и до начала сезона примем решение по профилактическим мерам, запас санитайзеров у нас есть, как и возможность обеспечить расстояние между посетителями.