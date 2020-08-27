День Ахтмеской части не состоится, но праздники будут

Ежегодный праздник, который проводился более 15 лет в начале осени в самой большой части Кохтла-Ярве, нынче не состоится.
По словам директора клуба "Ахтме" Татьяны Новожиловой, у организаторов все готово и договоры с приглашенными артистами были заключены, но, учитывая коронавирусную обстановку, от проведения больших массовых мероприятий нынешней осенью город решил отказаться.
Но маленькие радости для горожан будут - весь август в Ахтме проходили мероприятия для детей, с 1 сентября открываются художественные выставки в клубе и дневном центре пенсионеров, состоится выставка кошек, пройдут разные развлекательные мероприятия для взрослых.
Директор подчеркнула, что хотя в стране с 1 сентября ограничения на посещение мероприятий в залах сняты, учитывая обстановку в Ида-Вирумаа, в целях профилактики в сентябре они также намерены заполнять свои залы только наполовину.