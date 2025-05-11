ПОГОДА Будущая неделя значительного потепления не принесет

В начале недели будет более ясно и без осадков. Температура воздуха -1..+2°С, на побережье около +5°С. В понедельник и вторник днем будет облачно, но сухо. Ветер относительно слабый. Температура воздуха составляет 10..15°C, на ветреном побережье она лишь немного превысит 5°C.

В ночь на среду ожидается ясная и спокойная погода на границе области высокого давления, без существенных осадков. Температура воздуха 0..+5, на побережье до +7°С. Днем область низкого давления переместится Карелию, а ее ложбина вместе с ливневыми дождями переместится на территорию Эстонии. Западный ветер усилится. Температура воздуха 10..14°С, на северном побережье ниже 10°С.

В четверг дождевые облака будут перемещаться по Эстонии вдоль границы области низкого давления, которая продолжит движение по орбите над Россией, принося с собой дождь и мокрый снег. Из-за противодействия западной области высокого давления будет дуть сильный северо-западный ветер. Температура воздуха ночью 2..7°С, днем ​​8..12°С.