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ПОГОДА Будущая неделя значительного потепления не принесет

Весна. Иллюстративное фото
Весна. Иллюстративное фото Фото: Zane Bitere / LETA

Согласно прогнозу Агентства окружающей среды, в воскресенье над Северной Европой еще сохранится область высокого давления, но из-за области низкого давления над Россией небо закроется облаками, которые существенных осадков не принесут. Будет дуть умеренный северный ветер. Температура воздуха днем ​не превысит 11°С.

В начале недели будет более ясно и без осадков. Температура воздуха -1..+2°С, на побережье около +5°С. В понедельник и вторник днем будет облачно, но сухо. Ветер относительно слабый. Температура воздуха составляет 10..15°C, на ветреном побережье она лишь немного превысит 5°C.

В ночь на среду ожидается ясная и спокойная погода на границе области высокого давления, без существенных осадков. Температура воздуха 0..+5, на побережье до +7°С. Днем область низкого давления переместится Карелию, а ее ложбина вместе с ливневыми дождями переместится на территорию Эстонии. Западный ветер усилится. Температура воздуха 10..14°С, на северном побережье ниже 10°С.

В четверг дождевые облака будут перемещаться по Эстонии вдоль границы области низкого давления, которая продолжит движение по орбите над Россией, принося с собой дождь и мокрый снег. Из-за противодействия западной области высокого давления будет дуть сильный северо-западный ветер. Температура воздуха ночью 2..7°С, днем ​​8..12°С.

В пятницу продолжится противостояние восточного минимума и западного максимума давления, ветер по-прежнему будет сильным, дующим с северо-запада и севера. Количество влаги уменьшится, ливни случаются реже. Температура воздуха ночью 0..+5°С, днем ​​9..14°С.

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