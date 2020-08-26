Волостная управа Йыхви отозвала разрешение на деятельность, выданное "Tivoli"

Карусели "Baltic Tivoli", разместившиеся в зеленой зоне между виадуком и променадом, должны были открыться в четверг и предлагать веселые аттракционы до вечера воскресенья.

По словам старейшины Йыхвиской волости Макса Каура, в ситуации, когда в Йыхви и его окрестностях инфицированоы более 60 человек и число заболевших растет с каждым днем, не стоит подвергать себя дополнительным рискам, поэтому разрешение на организацию публичного мероприятия, выданное OÜ "Litfun" 12 августа, аннулировано.

Представитель "Tivoli" Андрей Гуща отметил, что решение волостной управы он понимает и карусели, вероятно, отправятся в четверг в другой город, а в Йыхви, возможно, вернутся в этом году позже, если вспышка вируса прекратится.

В связи с распространением коронавируса в Йыхви отменен концерт групп "Boamadu" и "Dochka Bossa", который должен был состояться вечером в четверг на певческой сцене в парке. "Pargi Keskus" отменил запланированный на 30 августа семейный день, на котором должны были выступать группы "Hunt" и "Boamadu", а Спасательный департамент, полиция, Кайтселийт и другие силовые структуры должны были показать свою технику.

Волостная управа Йыхви решила приостановить прием посетителей в волостном доме, но старейшина Макс Каур заверяет, что тех людей, кому будет необходимо, волостные чиновники все равно примут.