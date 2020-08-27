Нарвское металлообрабатывающее предприятие получило "Региональную клубнику"

Расположенное в Нарве в зданиях бывшего военного завода "Балтиец" по улице Линда "Fortaco Estonia" изготавливает сварочные стальные конструкции, которые продают во многие страны Европы.

Сейчас на предприятии работают более 470 человек. После расширения предприятия в 2021 году создадут еще как минимум 33 новых рабочих места. Государство поддержало расширение производства "Fortaco" за счет программы поддержки инвестиций в промышленность Ида-Вирумаа суммой в размере около миллиона евро. Само предприятие вложит около десяти миллионов евро. На эти деньги расширят завод и приобретут новое оборудование, в том числе сварочные роботы.

Министерство финансов отметило, что "Fortaco Estonia" также поддерживает культурные мероприятия в городе Нарве, содействует интеграции и заботится о своих работниках.

По данным портала коммерческой информации Teatmik.ee, оборот продаж "Fortaco Estonia" во втором квартале текущего года составил около 12 миллионов евро, а средняя оценочная брутто-зарплата - 1500 евро. Исполнительным руководителем предприятия с 2014 года является Лариса Шабунова.

Помимо "Fortaco" награды "Региональная клубника" в этом году удостоились частная высшая школа "Cleveroni Akadeemia" при вильяндиском технологическом предприятии АО "Cleveron", деревенский дом Видрике в Отепяэ, Мульгиский союз малых производителей, а также Маргит Кяэрамеэс вместе с деревенским обществом Орьяку острова Кассари.

Награда за вклад в региональное развитие вручается в седьмой раз.