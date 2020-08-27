Нарвское металлообрабатывающее предприятие получило "Региональную клубнику"

Один из крупнейших работодателей Нарвы, принадлежащее финским владельцам предприятие металлообрабатывающей промышленности "Fortaco Estonia" нынче удостоилось одной из пяти наград "Regionaalmaasikas" ("Региональная клубника"), которые государство вручает в благодарность наиболее отличившимся людям и предприятиям за вклад в региональное развитие Эстонии.
Расположенное в Нарве в зданиях бывшего военного завода "Балтиец" по улице Линда "Fortaco Estonia" изготавливает сварочные стальные конструкции, которые продают во многие страны Европы.
Сейчас на предприятии работают более 470 человек. После расширения предприятия в 2021 году создадут еще как минимум 33 новых рабочих места. Государство поддержало расширение производства "Fortaco" за счет программы поддержки инвестиций в промышленность Ида-Вирумаа суммой в размере около миллиона евро. Само предприятие вложит около десяти миллионов евро. На эти деньги расширят завод и приобретут новое оборудование, в том числе сварочные роботы.
Министерство финансов отметило, что "Fortaco Estonia" также поддерживает культурные мероприятия в городе Нарве, содействует интеграции и заботится о своих работниках.
По данным портала коммерческой информации Teatmik.ee, оборот продаж "Fortaco Estonia" во втором квартале текущего года составил около 12 миллионов евро, а средняя оценочная брутто-зарплата - 1500 евро. Исполнительным руководителем предприятия с 2014 года является Лариса Шабунова.
Помимо "Fortaco" награды "Региональная клубника" в этом году удостоились частная высшая школа "Cleveroni Akadeemia" при вильяндиском технологическом предприятии АО "Cleveron", деревенский дом Видрике в Отепяэ, Мульгиский союз малых производителей, а также Маргит Кяэрамеэс вместе с деревенским обществом Орьяку острова Кассари.
Награда за вклад в региональное развитие вручается в седьмой раз.
На объявленный в конце января конкурс поступило 34 предложения, из числа которых оценочная комиссия, сформированная министром государственного управления, выбрала пять наиболее примечательных инициатив. Лауреатов наградят стеклянной клубникой, изготовленной эстонской художницей по стеклу Марет Сарапу.