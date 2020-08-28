Ида-вируские самоуправления развивают новые социальные услуги

Ида-вируские самоуправления придумывают для своих жителей новые социальные услуги, на предоставление которых будущей весной можно будет просить пособие у государства. С каждым отдельным предназначенными для Ида-Вирумаа туром ходатайств государство надеется улучшить в регионе доступность и качество социальных услуг.
Министерство социальных дел вместе с городами и волостями Ида-Вирумаа впервые в Эстонии опробует программу развития, чтобы оказываемые здесь социальные услуги вышли на лучший, чем прежде, уровень. Бюджет пилотной программы - полтора миллиона евро.