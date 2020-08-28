Ида-вируские самоуправления развивают новые социальные услуги

Министерство социальных дел вместе с городами и волостями Ида-Вирумаа впервые в Эстонии опробует программу развития, чтобы оказываемые здесь социальные услуги вышли на лучший, чем прежде, уровень. Бюджет пилотной программы - полтора миллиона евро.

Направленные на Ида-Вирумаа пилотные проекты

Ида-Вирумааская программа развития - первый государственный пилотный проект, целью которого является поддержать один из регионов при стратегическом планировании социальных услуг и увеличении доступности услуг. Программа развития включает в себя консультации, обучения и оранизацию услуг.

После осуществления пилотного проекта Министерство социальных дел сделает выводы о том, работает ли региональный подход и нужно ли применять его также в дальнейшем. Программа продлится до 31 марта 2021 года, а финансирует ее Европейский социальный фонд.