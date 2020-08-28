Пт, 28.08.2020
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ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА

Ида-вируские самоуправления развивают новые социальные услуги

Председатель социальной комиссии Йыхвиского волостного собрания Кайа Калдвеэ назвала узкими местами уход за страдающими деменцией и социальный транспорт, положение с которыми можно улучшить благодаря программе развития.

ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Ида-вируские самоуправления придумывают для своих жителей новые социальные услуги, на предоставление которых будущей весной можно будет просить пособие у государства. С каждым отдельным предназначенными для Ида-Вирумаа туром ходатайств государство надеется улучшить в регионе доступность и качество социальных услуг. 

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

Министерство социальных дел вместе с городами и волостями Ида-Вирумаа впервые в Эстонии опробует программу развития, чтобы оказываемые здесь социальные услуги вышли на лучший, чем прежде, уровень. Бюджет пилотной программы - полтора миллиона евро.     

Направленные на Ида-Вирумаа пилотные проекты  

Ида-Вирумааская программа развития - первый государственный пилотный проект, целью которого является поддержать один из регионов при стратегическом планировании социальных услуг и увеличении доступности услуг. Программа развития включает в себя консультации, обучения и оранизацию услуг.  

После осуществления пилотного проекта Министерство социальных дел сделает выводы о том, работает ли региональный подход и нужно ли применять его также в дальнейшем. Программа продлится до 31 марта 2021 года, а финансирует ее Европейский социальный фонд.

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