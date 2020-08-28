Танцевальный марафон в Кохтла-Ярве становится традицией

В Кохтла-Ярвеском центре культуры второй год подряд в конце лета проходит трехдневный танцевальный лагерь "Summer Dance Camp´20", куда приезжают приверженцы современных танцевальных направлений из разных городов Ида-Вирумаа. В этом году участников было больше прошлогоднего - 60, а темп задавали преподаватели из Пярну, Тарту, Силламяэ и Кохтла-Ярве.
Организаторы говорят, что главная цель этого мероприятия - интересно завершить летние каникулы, встретиться с единомышленниками, узнать что-то новое, подружиться с коллегами из других коллективов и подготовиться к новому творческому сезону. Инициатор и координатор лагеря Айникки Сеппар констатирует, что все задуманное получилось, она очень довольна активностью ида-вируской молодежи и тем, что все собравшиеся выдержали трехдневный марафон - танцевали ежедневно c 10 до 17 часов.