Пт, 28.08.2020
Ключевое значение имеет осведомленность. Люди должны знать, что это за вирус, какая опасность им грозит и как защитить себя от нее. ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ

Танцевальный марафон в Кохтла-Ярве становится традицией

Танцевальный марафон в Кохтла-Ярве - крутое завершение лета для танцоров.

ФОТО: Частный архив

В Кохтла-Ярвеском центре культуры второй год подряд в конце лета проходит трехдневный танцевальный лагерь "Summer Dance Camp´20", куда приезжают приверженцы современных танцевальных направлений из разных городов Ида-Вирумаа. В этом году участников было больше прошлогоднего - 60, а темп задавали преподаватели из Пярну, Тарту, Силламяэ и Кохтла-Ярве.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

Организаторы говорят, что главная цель этого мероприятия - интересно завершить летние каникулы, встретиться с единомышленниками, узнать что-то новое, подружиться с коллегами из других коллективов и подготовиться к новому творческому сезону. Инициатор и координатор лагеря Айникки Сеппар констатирует, что все задуманное получилось, она очень довольна активностью ида-вируской молодежи и тем, что все собравшиеся выдержали трехдневный марафон - танцевали ежедневно c 10 до 17 часов.

- Приглашали в лагерь всех желающих, единственное ограничение - не младше 7 лет, - комментирует Айникки. - Откликнулись танцоры из Нарвы, Силламяэ, Йыхви и Кохтла-Ярве. Все организационные расходы взял на себя центр культуры, поэтому мастер-классы от опытных профессионалов были для всех бесплатными. 

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