Танцевальный марафон в Кохтла-Ярве становится традицией

Организаторы говорят, что главная цель этого мероприятия - интересно завершить летние каникулы, встретиться с единомышленниками, узнать что-то новое, подружиться с коллегами из других коллективов и подготовиться к новому творческому сезону. Инициатор и координатор лагеря Айникки Сеппар констатирует, что все задуманное получилось, она очень довольна активностью ида-вируской молодежи и тем, что все собравшиеся выдержали трехдневный марафон - танцевали ежедневно c 10 до 17 часов.