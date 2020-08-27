Подано заявление о вотуме недоверия Йыхвискому волостному управлению и председателю волостного собрания

Заявление о выражении недоверия Нине Негласон, волостному старейшине Максу Кауру, а также помощникам волостного старейшины Мессурме Писаревой и Марис Тоомел подписали шесть членов фракции "Jõhvi - Meie Kodu" (Алексей Наумкин, Андрей Оямяэ, Тамара Пылевина, Дмитрий Смирнов, Сергей Тульский и Елена Безводицкая). Причиной выражения недоверия волостному управлению назвали непрофессиональное управление, а председателя волостного собрания упрекают в нарушении порядка работы волостного собрания.

Передавший заявление о выражении недоверия бывший помощник волостного старейшины Алексей Наумкин объяснил "Северному побережью", что некомпетентность волостного управления отражается на общей картине его деятельности. Он привел в пример предполагаемую путаницу с руководством в дневном центре для пожилых людей, а также проблему с конкурсом на место специалиста по защите детей, когда победивший кандидат в последний момент отказался занять должность.