Чт, 27.08.2020
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Подано заявление о вотуме недоверия Йыхвискому волостному управлению и председателю волостного собрания

30 июня йыхвиский волостной старейшина Макс Каур поздравлял после очередного властного переворота Нину Негласон по случаю избрания ее на должность председателя волостного собрания. На заседании волостного собрания 24 сентября обоих ждет голосование по вотуму недоверия.

ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

В среду было подано заявление о выражении недоверия председателю Йыхвиского волостного собрания Нине Негласон и членам волостного управления.

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Заявление о выражении недоверия Нине Негласон, волостному старейшине Максу Кауру, а также помощникам волостного старейшины Мессурме Писаревой и Марис Тоомел подписали шесть членов фракции "Jõhvi - Meie Kodu" (Алексей Наумкин, Андрей Оямяэ, Тамара Пылевина, Дмитрий Смирнов, Сергей Тульский и Елена Безводицкая). Причиной выражения недоверия волостному управлению назвали непрофессиональное управление, а председателя волостного собрания упрекают в нарушении порядка работы волостного собрания. 

Передавший заявление о выражении недоверия бывший помощник волостного старейшины Алексей Наумкин объяснил "Северному побережью", что некомпетентность волостного управления отражается на общей картине его деятельности. Он привел в пример предполагаемую путаницу с руководством в дневном центре для пожилых людей, а также проблему с конкурсом на место специалиста по защите детей, когда победивший кандидат в последний момент отказался занять должность.   

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