Перевозкой школьников займется "Atko Bussiliinid"

Конкурс госпоставки с целью организации работы школьного автобуса на 2020/21 год в городе Кохтла-Ярве выиграла фирма АО "Atko Bussiliinid" с ценовым предложением 9856 евро (без НСО) по маршруту обслуживания Ору-Йыхви-Ору и 8064 евро (без НСО) по маршруту Ахтме-Кукрузе-Кохтла-Ярве.
По словам мэра Кохтла-Ярве Людмилы Янченко, в конкурсе участвовали две фирмы, и хотя ПТ "Ekspress-Auto L" предложило более низкую цену, комиссия отдала предпочтение "Atko Bussiliinid", так как их автобусы лучше соответствовали требованиям к перевозке школьников.