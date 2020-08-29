Перевозкой школьников займется "Atko Bussiliinid"

По словам мэра Кохтла-Ярве Людмилы Янченко, в конкурсе участвовали две фирмы, и хотя ПТ "Ekspress-Auto L" предложило более низкую цену, комиссия отдала предпочтение "Atko Bussiliinid", так как их автобусы лучше соответствовали требованиям к перевозке школьников.