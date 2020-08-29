Сб, 29.08.2020
Мыза Сака оказалась в первом окопе на пути наступления этого кризиса и получила удар. ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА
ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА

Третий год товарищество не может выбрать правление

Несмотря на то, что более двух лет назад государство автоматически, а можно сказать, что принудительно создало в этом доме квартирное товарищество, реально управлением домом оно не занимается.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

В одном из домов Ору сложилась странная ситуация: с начала 2018 года, когда товарищество было создано государством автоматически, поскольку закон требовал организовать квартирное товарищество (КТ) в каждом многоквартирном доме, здесь нет правления, нет положенного в случае товарищества договора с ним на тепло- и водоснабжение и оказание других услуг по содержанию дома.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

В Коммерческом регистре в данный момент указано, что представлять КТ во всех сделках могут только все собственники квартир совместно. То есть, для подписания любого договора квартирным товариществом нужно, чтобы его подписали владельцы всех квартир.

В доме по улице Кеск, 16 всего 12 квартир. И их собственники не могут никак провести собрание и договориться, разделившись на два равных по числу жителей лагеря. Один - за выборы члена правления товарищества и, как следствие этого, заключение общих на дом договоров со всеми необходимыми для его жизнедеятельности предприятиями, другие - против, потому что боятся брать ответственность за соседей, которые имеют немалые долги, в частности, за отопление.

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