Третий год товарищество не может выбрать правление

В Коммерческом регистре в данный момент указано, что представлять КТ во всех сделках могут только все собственники квартир совместно. То есть, для подписания любого договора квартирным товариществом нужно, чтобы его подписали владельцы всех квартир.

В доме по улице Кеск, 16 всего 12 квартир. И их собственники не могут никак провести собрание и договориться, разделившись на два равных по числу жителей лагеря. Один - за выборы члена правления товарищества и, как следствие этого, заключение общих на дом договоров со всеми необходимыми для его жизнедеятельности предприятиями, другие - против, потому что боятся брать ответственность за соседей, которые имеют немалые долги, в частности, за отопление.