Третий год товарищество не может выбрать правление

В одном из домов Ору сложилась странная ситуация: с начала 2018 года, когда товарищество было создано государством автоматически, поскольку закон требовал организовать квартирное товарищество (КТ) в каждом многоквартирном доме, здесь нет правления, нет положенного в случае товарищества договора с ним на тепло- и водоснабжение и оказание других услуг по содержанию дома.
В Коммерческом регистре в данный момент указано, что представлять КТ во всех сделках могут только все собственники квартир совместно. То есть, для подписания любого договора квартирным товариществом нужно, чтобы его подписали владельцы всех квартир.