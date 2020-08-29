В галерее "А-Арт" на втором этаже торгового центра "Astri" открылась выставка абстрактной каллиграфии Владимира Копылова, с которой можно ознакомиться до 29 октября. Это первая "персоналка" 28-летнего нарвитянина, который уже семь лет пишет буквы и буквообразы на всем, где придется: мебель, автомобиль, одежда, чехол от телефона, собственная кожа и даже здания.

- В прямом смысле слова, так как изобразительному искусству нигде не учился, - отвечает он. - После средней школы получил профессию инструктора по вождению - учу жителей Ида-Вирумаа ездить на автомобиле и готовлю к экзаменам. Дружил с девушкой, которая увлекалась рисованием, и когда мы расстались, у меня осталась ее каллиграфическая ручка. Однажды взял ее в руку и начертал свое имя и фамилию на листе формата А4. Показалось интересно, стал пробовать другие рисунки, интересоваться каллиграфией и в конце концов так увлекся, что это превратилось в хобби, которому посвящаю многие часы досуга. В прошлом году на день рождения друг подарил три холста - написал на них что-то абстрактное. Через месяц таких работ было уже пять, а через полгода - 25. Но о том, чтобы вынести свой труд на всеобщее обозрение даже не задумывался - эту мысль подкинул Эдуард Зеньчик, известный ида-вируский художник, он придал мне смелости и помог организовать выставку.