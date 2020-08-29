Репинский и Осипенко подтолкнули к новому вотуму недоверия в Йыхви

Заявление о выражении недоверия Нине Негласон, волостному старейшине Максу Кауру, а также помощникам волостного старейшины Мессурме Писаревой и Марис Тоомел подписали шесть членов фракции "Jõhvi - Meie Kodu" (Алексей Наумкин, Андрей Оямяэ, Тамара Пылевина, Дмитрий Смирнов, Сергей Тульский и Елена Безводицкая). Причиной выражения недоверия волостному управлению назвали непрофессиональное управление, а председателя волостного собрания упрекают в нарушении порядка работы волостного собрания.