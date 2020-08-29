Сб, 29.08.2020
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Репинский и Осипенко подтолкнули к новому вотуму недоверия в Йыхви
Осипенко: Репинский хочет стать председателем собрания

Алексей Наумкин в четверг передал Нине Негласон заявления о выражении недоверия ей и всем членам волостного управления.

ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

На заседании Йыхвиского волостного собрания в четверг было подано заявление о выражении недоверия председателю собрания Нине Негласон и членам волостного управления.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

Заявление о выражении недоверия Нине Негласон, волостному старейшине Максу Кауру, а также помощникам волостного старейшины Мессурме Писаревой и Марис Тоомел подписали шесть членов фракции "Jõhvi - Meie Kodu" (Алексей Наумкин, Андрей Оямяэ, Тамара Пылевина, Дмитрий Смирнов, Сергей Тульский и Елена Безводицкая). Причиной выражения недоверия волостному управлению назвали непрофессиональное управление, а председателя волостного собрания упрекают в нарушении порядка работы волостного собрания.

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