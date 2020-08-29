Экстрасенс в Йыхвиском волостном собрании: "Хочу увидеть много документов"

В заседании Йыхвиского волостного собрания в этот четверг в качестве замещающего члена впервые участвовала Илона Калдре, которая баллотировалась на выборах по списку Центристской партии и набрала 57 голосов. Калдре больше известна общественности по медиа и развлекательным передачам в качестве экстрасенса. "Северное побережье" расспросило ее о планах в волостном собрании.
- С какими ожиданиями вы пришли в Йыхвиское волостное собрание?
- В первую очередь хочу увидеть много-много документов, чтобы все понять и быть компетентной. Уверена, что волостное собрание не будет таким, как прежде.
- В каком смысле?
- До сегодняшнего дня было много такого, что мне не нравилось в работе нашего местного самоуправления в плане улучшения жизни людей, чтобы люди лучше понимали происходящее.
- Как тогда, по вашему мнению, должна работать местная власть?
- Слаженно, сообща. Искать правильные решения, от которых выиграют жители, а не принимающие решения.
- На вашем первом заседании волостного собрания подали заявления о выражении недоверия членам волостного управления и председателю собрания. Вы поддерживаете эти вотумы недоверия?
- Я не видела документы, поэтому…
- Какие документы вы имеете в виду?
- Хочу понять, почему это сделали (подали заявления о выражении недоверия) и что говорит в пользу того, чтобы этого не делать. Когда я в этом разберусь, тогда отвечу.
- Каким вам представляется будущее Йыхви?
- Светлым и прекрасным, несмотря ни на что.
- Это говорит вам ваш внутренний голос?
- Нет, я не смешиваю свои способности и работу, которая сейчас здесь выполняется. Это совершенно разные вещи.
- Можете ли вы использовать свои способности на благо Йыхви?
- Те способности, которыми обладает любой другой человек: думать адекватно и т.д. Только как обычный человек, не более.