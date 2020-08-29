Экстрасенс в Йыхвиском волостном собрании: "Хочу увидеть много документов"

- С какими ожиданиями вы пришли в Йыхвиское волостное собрание?

- В первую очередь хочу увидеть много-много документов, чтобы все понять и быть компетентной. Уверена, что волостное собрание не будет таким, как прежде.

- В каком смысле?

- До сегодняшнего дня было много такого, что мне не нравилось в работе нашего местного самоуправления в плане улучшения жизни людей, чтобы люди лучше понимали происходящее.

- Как тогда, по вашему мнению, должна работать местная власть?

- Слаженно, сообща. Искать правильные решения, от которых выиграют жители, а не принимающие решения.

- На вашем первом заседании волостного собрания подали заявления о выражении недоверия членам волостного управления и председателю собрания. Вы поддерживаете эти вотумы недоверия?

- Я не видела документы, поэтому…

- Какие документы вы имеете в виду?

- Хочу понять, почему это сделали (подали заявления о выражении недоверия) и что говорит в пользу того, чтобы этого не делать. Когда я в этом разберусь, тогда отвечу.

- Каким вам представляется будущее Йыхви?

- Светлым и прекрасным, несмотря ни на что.

- Это говорит вам ваш внутренний голос?

- Нет, я не смешиваю свои способности и работу, которая сейчас здесь выполняется. Это совершенно разные вещи.

- Можете ли вы использовать свои способности на благо Йыхви?