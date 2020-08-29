Коронавирус ограничивает муниципальные мероприятия, однако ярмарки проводятся

Люганузеское волостное управление стало вторым после Йыхви самоуправлением, введшим ограничения из-за распространения коронавируса.

Отменить решили концерт Ночи древних огней на берегу и назначенный на субботу день домашних кафе. Отметить разрешили все-таки день рождения майдлаской школы в воскресенье - более крупные торжества с участием выпускников прошли уже в начале августа, а теперь соберется компания поменьше.

Кризисная комиссия долго думала о крестьянской ярмарке. Решили, что полностью отменять ее не хочется, но, конечно, не получится разрешить все, что планировалось изначально.

- Дождемся результатов выходного дня; среди прочего посмотрим, как пойдет с ярмаркой в Тойла - тогда и решим, - сказал волостной старейшина Андреа Эйхе. - Если не добавится значительного числа заразившихся, если организатор сумеет обеспечить достаточную дистанцию между торговцами, если мы сумеем найти достаточно добровольцев для наблюдения за происходящим на ярмарочной площадке, то ярмарка может все же состояться. Как и дневной концерт, ведь там алкоголя не будет; но вечернее гулянье с танцами наверняка отменится.

Запланированный на два дня фестиваль фольклорного танца пройдет в меньшем объеме и только в один день: отменяются как все запланированные в помещениях концерты, так и воскресная танцевальная учебная комната.

Вечернее гулянье с танцами наверняка отменится. Андреа Эйхе, старейшина Люганузеской волости

Хотя поначалу выступающие должны были также заночевать в Люганузе, теперь они вечером разъедутся по домам.

- Часть исполнителей уже сообщили, что не приедут, остальные ищут для поездки автобусы поменьше, чтобы группы не контактировали друг с другом, - сказал Эйхе.

В библиотеке - записывать время и имена

По словам Эйхе, Люганузеская волость сильно отстает сейчас по числу заболевших от Йыхви и Кохтла-Ярве, однако позитивные ответы тестов к четвергу получили уже пять человек, и велика вероятность, что эта цифра еще вырастет.

- Сегодня (в четверг. - Ред.) у нас в детсаду побывает коронаавтобус, который протестирует всех работников, - сказал Эйхе. - В школах и детсадах станут утром измерять температуру у детей, родителей в помещения учреждений образования пускать в общем случае не будут, помещения молодежных и дневных центров, а также народных домов сдавать в аренду для мероприятий нельзя, а в библиотеках будут записывать имена посетителей и время, чтобы позднее можно было установить, кто и когда находился в помещении.

- Это очень хорошо работало у нас в волостных учреждениях во время весеннего чрезвычайного положения и теперь это предложение поступило именно от них, - отметил он.

Волостное управление закрывать на замок пока не станут.

Ярмарки также в Тойла и Кохтла-Ярве

Тойлаское волостное управление отменяет концерт Ночи древних огней, однако разрешает провести тойласкую ярмарку.

- Мы согласовали ее с Департаментом здоровья; мы можем рассеять там торговцев и покупателей, а все торговцы обязательно должны быть в масках, - сказала волостной старейшина Эве Эаст.

Все намеченные в помещениях мероприятия в ближайшее время будут отменены, родителям нельзя будет входить в детские учреждения, а волостные подведомственные учреждения не смогут сдавать помещения в аренду для проведения мероприятий.

В Кохтла-Ярве приближается еще одна ярмарка, на проведение которой, по словам мэра Людмилы Янченко, разрешение уже дано.

- Это последняя ярмарка, больше в этом году наверняка не будет, - подтвердила она. - Отменяем намеченные на сентябрь дни Ярвеской и Ахтмеской городских частей, а других крупных мероприятий у нас в программе и не имелось.