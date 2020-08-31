Нарвские Дни оперы в этом году отменяются

По словам художественного руководителя нарвских Дней оперы Юлии Савицкой, на данный момент нет иного варианта, кроме как перенести фестиваль на год. "Приглашенные театры из Израиля и Санкт-Петербурга и солисты из европейских оперных театров в сложившихся условиях не могут приехать в Эстонию, а рост числа заразившихся вирусом в Ида-Вирумаа заставляет нас беспокоиться о здоровье гостей фестиваля. Мы очень заботимся о здоровье всех людей и по этой причине решили отменить нарвские Дни оперы в этом году", - сказала Савицкая.