Нарвские Дни оперы в этом году отменяются

Один из больших осенних фестивалей Ида-Вирумаа - нарвские Дни оперы, которые должны были состояться в пятый раз - нынче отменяется из-за коронавируса.
По словам художественного руководителя нарвских Дней оперы Юлии Савицкой, на данный момент нет иного варианта, кроме как перенести фестиваль на год. "Приглашенные театры из Израиля и Санкт-Петербурга и солисты из европейских оперных театров в сложившихся условиях не могут приехать в Эстонию, а рост числа заразившихся вирусом в Ида-Вирумаа заставляет нас беспокоиться о здоровье гостей фестиваля. Мы очень заботимся о здоровье всех людей и по этой причине решили отменить нарвские Дни оперы в этом году", - сказала Савицкая.
Представления, которые значились в программе нынешних Дней оперы в Нарве - комическая опера Моцарта "Свадьба Фигаро", "Золушка" Россини, вечер барочной оперы с тремя спектаклями, гала-концерт памяти Георга Отса, детский мюзикл "Злючка", - планируется показать в 2021 году. "Все купленные билеты на нарвские Дни оперы будут действительны и в следующем году. Желающим мы вернем деньги за билеты", - заверила Савицкая.
Нарвские Дни оперы традиционно проводятся в первой половине сентября на территории закрытой в обычное время нарвской Кренгольмской мануфактуры, где проходит культурная программа, работают кафе и предлагают экскурсии.