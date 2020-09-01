Анвар Самост: Ограничения исчезли, победила свобода

Президент Керсти Кальюлайд, произнося речь в Кадриорге в День восстановления независимости, долго говорила о свободах. Введенные для борьбы с распространением коронавируса ограничения вновь остро поставили во всем мире вопрос о соотношении свободы отдельной личности и общества. Это заботит также главу эстонского государства.

Президент сказала: "2020 год не должен стать годом, о котором 30 лет спустя скажут: "Это был момент, когда мы начали терять наши свободы". Такая опасность существует. В начале пандемии было много неразберихи. Это можно понять. Но во времена сумятицы, когда надо выносить быстрые решения и быстро пересматривать их, чрезвычайно важны прозрачность и четкие принципы принятия таких решений. В противном случае исчезнет вера в верховенство закона и возникнет неуверенность в своих правах. И это означает конец действительной свободы".

Президент привела примеры и задала вопрос: знаем ли мы, нарушение каких правил чревато появлением представителей Департамента здравоохранения, иногда еще и в сопровождении полицейских? Достаточно ли нервных соседей, которые заметили на вечеринке кого-то говорившего по-испански, чтобы пришли чиновники одного ведомства и испортили вечеринку своим контролем? Или для этого должно состояться собрание хиппи? Она продолжила, отметив, что легально прибывшего в страну гражданина другого государства лишили права находиться в Эстонии потому, что он не понял: карантин надо проводить, ничего не делая.

"Что вообще разрешено у себя дома, на своей земле, а что запрещено? - спрашивала президент. - Когда произошла такая эскалация правил?"

По-моему, президент идет верным путем, когда защищает людей от произвола госвласти и использует речь 20 августа для того, чтобы подчеркнуть хрупкость свободы.

К счастью, президент ошибалась, когда говорила об эскалации.

В апреле, в разгар ужесточения коронаограничений, я и сам писал на тех же полосах, что важно, чтобы мы в обществе не позволили власти навсегда и напрасно урезать наши свободы, а также не дали рьяным и бдительным согражданам посадить себя на цепь подобно неразумным животным. В марте, в день объявления чрезвычайного положения, я спрашивал, удастся ли когда-нибудь отменить введенные ограничения и сколько наших свобод сохранится через год?

Политики явно, хотя и со скрипом, двигаются от всеобщих и задевающих всех без разбора запретов к введению выборочных, исходящих из конкретных очагов заболевания и точно нацеленных ограничений.

К счастью, спустя четыре месяца мы снова являемся свободными гражданами свободной страны. Не все чрезвычайные ограничения были обоснованы и пропорциональны, однако все они сняты. В Эстонии пару месяцев существовало меньше запретов и правил, чем в прославившейся своим либеральным подходом Швеции.

То есть, где же упомянутая президентом эскалация?