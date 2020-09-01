Отель для насекомых, игры на асфальте и прочие полезные дела

Директор Кохтла-Ярвеского молодежного центра Алиса Линтер констатирует, что пусть и пришлось отложить проведение лагеря с начала на конец лета, все запланированное удалось выполнить. За две смены первый трудовой опыт смогли получить 30 школьников.