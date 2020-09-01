Элита эстонского диск-гольфа четыре дня определяла лучших в Ида-Вирумаа

По словам активиста этого вида спорта в Ида-Вирумаа, директора соревнований Тимо Юурсалу, соревнования были крайне увлекательными, а игра - красивой. "Четыре дня подряд равной борьбы лучших игроков Эстонии, много новых игроков, которые удивили и смогли поддержать высокий уровень - мы можем быть довольны соревнованиями и результатами", - сказал он.

Решающие финальные туры состоялись в пятницу в ветреную погоду в Мяэтагузеском парке для диск-гольфа. В открытом мужском дивизионе на последнем круге наиболее уверенно себя чувствовал действующий чемпион Альберт Тамм, который завоевал чемпионский титул и в этот раз. Претенденты на второе место Сильвер Лятт и Йоозеп Стомма набрали равное количество очков, поэтому произошла переигровка. В результате серебряную медаль завоевал Йоозеп Стомма, а Сильверу Лятту досталась бронза.