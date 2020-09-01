Коронавирус выявлен у шести посетителей сондаской корчмы

В очаге, который Департамент здоровья называет великобританским, коронавирусом заразились в общей сложности 12 человек, большинство из них - жители Ида-Вирумаа, также есть отдельные жители Ляэне-Вирумаа. "Часть из них заразилась тем вечером в корчме, остальные - в ходе общения в других местах", - сказала заведующая Идаским региональным отделом Департамента здоровья Марье Муузикус.

Личность большинства посетителей установлена

Люганузеская волость в понедельник на своей домашней странице опубликовала сообщение, в котором попросила людей, находившихся в сондаской корчме 21 августа, как можно скорее сообщить об этом в Департамент здоровья. Волостной старейшина Андреа Эйхе, который в понедельник вечером помогал опознать находившихся в тот вечер в корчме людей по записям камеры видеонаблюдения, сказал, что их могло быть 50-70 человек.

Марье Муузикус сказала, что публикация сообщения имела положительный эффект. "Очень многие люди позвонили, а также сообщили имена своих знакомых, с которыми они, в свою очередь, контактировали. Очень хорошо, что имеется видеозапись. На ней хорошо видно, кто в тот вечер близко контактировал с заразившимся человеком", - отметила она.

В возникших ранее в Ида-Вирумаа очагах инфекции - на шахте "Estonia" (54 заболевших), в баре "Jõhvi Kelder" (15) и на шахте "Ojamaa" - за понедельник новых заразившихся не появилось. В общем в уезде по состоянию на утро вторника было 98 заболевших, под наблюдением Департамента здоровья находятся около 750 человек, имевших близкий контакт с заразившимися.

Ситуация по-прежнему напряженная

Хотя в последние дни сообщений о новых заболевших в Ида-Вирумаа приходит значительно меньше, чем на прошлой неделе, ситуация, по оценке Марье Муузикус, остается напряженной. "У нас все еще очень много близко контактировавших, и с ними много работы. С каждым новым заразившимся добавляется новый круг близких контактов", - пояснила она.

Муузикус отметила, что утром вторника также был выявлен еще один заболевший в кругу семьи работника шахты "Estonia".

По словам Муузикус, с работой по наблюдению и консультированию 750 человек, которым грозит заражение, работники Идаского регионального отдела пока в основном справляются сами. "Самые большие помощники - предприятия и учреждения, среди работников которых обнаружены заразившиеся. Они помогают нам получить картину ситуации", - сказала она.

Департамент здоровья рекомендует людям, оказавшимся в кругу близких контактов, сдать тест через неделю при появлении симптомов. "Примерно через неделю будет видно, сколько новых заразившихся окажется среди них", - отметила заведующая.

Муузикус констатировала, что у большинства идавирусцев, которые заразились в последние недели, симптомы имелись. "Их нужно замечать. Порой симптомы довольно легкие - необязательно должны быть сильный кашель и высокая температура. И при наличии легких симптомов, если у человека еще не выявлен вирус, следует тщательно соблюдать правила гигиены рук и дыхательных путей, потому что так меньше вероятность заразить других" , - сказала она.

Организаторам предстоящих общественных мероприятий Муузикус советует оценить, в состоянии ли они выполнить действующие требования. "Мероприятия отменять не придется, если эти требования будут соблюдены", - сказала она, отметив, что, например, в Нарве и Нарва-Йыэсуу на данный момент заболевших нет, а в Силламяэ такой человек всего один, он связан с шахтой "Estonia". "Но ситуация может очень быстро измениться - две недели назад в Йыхви тоже не было ничего страшного".