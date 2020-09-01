Славянская основная школа вступила в юбилейный год

О юбилее присутствовавшим и прохожим сообщали одиннадцать золотых шаров с цифрой пять - ими украсили новое ограждение спортивной площадки. К счастью, дождь не помешал отпраздновать начало учебного года на улице - всем вместе. Пришло много родителей, среди которых оказалось немало выпускников этой школы, каждому вручили оранжевый апельсин - кусочек солнышка, которое много лет является символом славянской школы.

Прозвучали гимн страны, гимн школы и много радостных мелодий, хотя вряд ли кому-то требовалось поднимать настроение - все и так были рады, что год начинается традиционно, а уроки будут проходить в классах. Ребята практически полгода не были в школе и очевидно, очень соскучились. Здесь их ждали приятные сюрпризы - за это время "альма-матер" заметно преобразилась: облагорожен двор, полностью исчез ржавый забор и бетонные блоки, вместо которых установлена легкая сетка. В эти работы весной и летом было инвестировано порядка 30 тысяч евро. В июне проведена большая уборка и необходимый косметический ремонт в столовой и кабинетах, а также тщательно вымыли фасад - все собственными силами технического персонала учебного заведения. Обновлены кабинеты и столовая. Самое большое изменение в кабинете труда для девочек - около 40 тысяч евро из городского бюджета Кохтла-Ярве инвестировано этим летом в его преобразование: заменены все коммуникации - от электричества до канализации; новые полы, проведена централизованная горячая вода и кухонное оборудование.