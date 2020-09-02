Стоявшая из-за коронавируса шахта "Estonia" возобновит работу

Вспышка заболевания, начавшаяся на позапрошлой неделе, затронула 32 работника шахты, а также 23 члена их семей или знакомых. На шахте "Estonia" работают около 700 человек.

Руководитель по связям с общественностью "Eesti Energia" Каарел Кууск сообщил, что антикризисная комиссия предприятия приняла решение возобновить работу, поскольку на этой неделе новых зараженных не прибавилось. Он добавил, что на шахте принимаются еще более строгие меры предосторожности и что в случае новых заболевания это решение может быть пересмотрено.

Предприятие заверило, что в связи с простоем проблем с поставкой сланца на электростанции и заводы масел не возникло, поскольку на складе накопилось сланца на сумму более четырех миллионов евро, чего при текущих объемах производства должно хватить до конца года.

На шахте "Ojamaa" концерна "Viru Keemia Grupp" семеро работников и один член семьи заражены коронавирусом. Эта шахта не переставала работать. На текущей неделе новых случаев заражения здесь обнаружено не было.

В Ида-Вирумаа в течение вторника число зараженных коронавирусом превысило сотню. За минувшие сутки коронавирус диагностирован еще у девяти человек.