Михкель Нестор: Победители и проигравшие в коронакризисе

Несмотря на то, что из-за непредсказуемого распространения коронавируса прогнозирование будущего экономики остается полуэзотерическим процессом, "SEB" на этой неделе опубликовал обновленный экономический прогноз. По сравнению с предыдущим прогнозом, обнародованным в мае, оценка экономической ситуации во многих странах заметно изменилась.

Если в "нормальных условиях" обновление прогноза экономического роста означает корректировку оценки изменения валового внутреннего продукта текущего года на десятые доли, то теперь, к примеру, прогноз динамики ВВП Скандинавии и стран Балтии в некоторых случаях изменился на шесть-семь процентов. Почему?

В мае, когда экономическая деятельность во многих странах, по сути, остановилась из-за коронавирусных ограничений, перед институтами, составляющими экономические прогнозы, была поставлена задача, которая кажется невыполнимой. Что прогнозировать в ситуации, когда предприятия закрыты, люди должны оставаться дома, а ученые понятия не имеют, каким будет дальнейшее распространение вируса? В то же время спрос на экономические прогнозы был небывало велик, поскольку наряду с заболеванием стали видеть все большую угрозу в коллапсе экономики и вытекающем из него социальном кризисе.

Поэтому аналитики занялись составлением своих сценариев, которые в среднем показывали десятипроцентный спад экономики в еврозоне, и это значение с учетом сиюминутной ситуации с коронавирусом в конкретной стране увеличивали или уменьшали на один-два процента. Теперь, когда мы располагаем фактической экономической статистикой за самые тяжелые на данный момент месяцы кризиса, выясняется, что жизнь оказалась разнообразнее, чем прогнозировалось.

По крайней мере, на данный момент ситуация в экономике у Эстонии и наших торговых партнеров лучше, чем у многих других стран.

Согласно имеющимся данным, во втором квартале больше всего пострадала экономика Великобритании: ее ВВП рухнул на 23% по сравнению с показателем прошлого года. С учетом продолжительности строгих ограничений в Великобритании - с конца марта и, по сути, вплоть до июля - это, пожалуй, не так удивительно. Примерно в таком же плохом положении оказалась Испания, экономика которой упала на 22%. С учетом очень большого числа смертей от коронавируса и строгого карантина в экономическом плане положительно удивила Италия - ее экономика снизилась на 17%. Хуже, чем в Италии, дела обстояли, например, во Франции, где падение ВВП во втором квартале составило 19%.

В то же время есть несколько стран, где ситуация оказалась намного лучше, чем опасались. И, к счастью, это страны, от которых больше всего зависит экономика Эстонии. В международных СМИ удостоилась внимания Германия, которой удалось довольно неплохо держать под контролем смертность от коронавируса и где ВВП во втором квартале снизился на 11,7%.