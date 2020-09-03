Тийт Вяхи: Чтобы переход был справедливым

В целом в этом вопросе пока что мало конкретики, информация ежедневно меняется, но в центре внимания остается один вопрос: как выжить региону после отказа от сланцевой экономики?

Потенциал региона

Сильной стороной Ида-Вирумаа являются не только его полезные ископаемые (горючий сланец). К плюсам можно отнести и огромный рынок на другом берегу Наровы, хорошую инфраструктуру (шоссейные и железные дороги, порт). Однако нельзя отмахнуться от тех серьезных изменений, которые уже произошли и происходят сейчас.

Одним из факторов, влияющих на развитие Ида-Вирумаа, является отсутствие нормальных межгосударственных отношений с соседней Россией, что ставит регион в тупик. Западные инвесторы приходить сюда не хотят, а у восточных инвесторов или партнеров возникают проблемы даже с открытием банковских счетов.

"Справедливый переход", вероятно, не очень точное определение. Оно подразумевает то, что для облегчения перехода прикладываются определенные усилия с тем, чтобы создать рабочие места в других секторах, помочь местным органам власти, когда сланцевый сектор все сокращается и сокращается, а нормальные межгосударственные отношения с Россией отсутствуют и, похоже, в этом плане ничего не изменится.

Новая нормальность

Эстония была крупным экспортером электроэнергии, а теперь превратилась в покупателя. Почему? Цена на CO2, регулируемая Европейской комиссией, удорожает производство. ЕС предоставляет странам так называемые бесплатные квоты, которые уменьшает, если цена на CO2 все же кажется высокой. Сейчас целевая цена составляет 30 евро, однако следует учитывать то, что в следующем году прогнозируется ее рост до 40-50 евро.

Что это означает? Лишь то, что от сланца придется постепенно отказываться.

Конечно, невозможно просто закрыть сланцевую промышленность, выплатив денежные компенсации собственникам и работникам. В этом случае регион ждет социальный крах, сопровождаемый массовой миграцией, снижением доходов местных самоуправлений и прочими малоприятными явлениями. К сожалению, можно наблюдать, как этот процесс запускается.

Влияние на то, чтобы прекратить сжигание ископаемого топлива, в настоящее время в основном осуществляется за счет повышения цен на CO2. Таким образом, прекращение использования сланца стоит на повестке дня из-за ценового давления на CO2. Но прежде чем что-либо закрыть, нам нужно подумать о том, чем заменить закрытое и как профинансировать так называемый справедливый переход.

Существует зарубежный опыт, на котором можно чему-то научиться. В Англии Маргарет Тэтчер практически единолично решила жестким методом и полностью закрыть угольные электростанции. С негативными последствиями этого решения в стране борются по сей день.