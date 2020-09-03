Тийт Вяхи: Чтобы переход был справедливым

Когда речь идет о справедливом переходе на возобновляемую энергию, в Эстонии, конечно, говорят об Ида-Вирумаа.
В целом в этом вопросе пока что мало конкретики, информация ежедневно меняется, но в центре внимания остается один вопрос: как выжить региону после отказа от сланцевой экономики?
Потенциал региона
Сильной стороной Ида-Вирумаа являются не только его полезные ископаемые (горючий сланец). К плюсам можно отнести и огромный рынок на другом берегу Наровы, хорошую инфраструктуру (шоссейные и железные дороги, порт). Однако нельзя отмахнуться от тех серьезных изменений, которые уже произошли и происходят сейчас.
Одним из факторов, влияющих на развитие Ида-Вирумаа, является отсутствие нормальных межгосударственных отношений с соседней Россией, что ставит регион в тупик. Западные инвесторы приходить сюда не хотят, а у восточных инвесторов или партнеров возникают проблемы даже с открытием банковских счетов.
"Справедливый переход", вероятно, не очень точное определение. Оно подразумевает то, что для облегчения перехода прикладываются определенные усилия с тем, чтобы создать рабочие места в других секторах, помочь местным органам власти, когда сланцевый сектор все сокращается и сокращается, а нормальные межгосударственные отношения с Россией отсутствуют и, похоже, в этом плане ничего не изменится.
Новая нормальность
Эстония была крупным экспортером электроэнергии, а теперь превратилась в покупателя. Почему? Цена на CO2, регулируемая Европейской комиссией, удорожает производство. ЕС предоставляет странам так называемые бесплатные квоты, которые уменьшает, если цена на CO2 все же кажется высокой. Сейчас целевая цена составляет 30 евро, однако следует учитывать то, что в следующем году прогнозируется ее рост до 40-50 евро.
Что это означает? Лишь то, что от сланца придется постепенно отказываться.
Конечно, невозможно просто закрыть сланцевую промышленность, выплатив денежные компенсации собственникам и работникам. В этом случае регион ждет социальный крах, сопровождаемый массовой миграцией, снижением доходов местных самоуправлений и прочими малоприятными явлениями. К сожалению, можно наблюдать, как этот процесс запускается.
Влияние на то, чтобы прекратить сжигание ископаемого топлива, в настоящее время в основном осуществляется за счет повышения цен на CO2. Таким образом, прекращение использования сланца стоит на повестке дня из-за ценового давления на CO2. Но прежде чем что-либо закрыть, нам нужно подумать о том, чем заменить закрытое и как профинансировать так называемый справедливый переход.
Существует зарубежный опыт, на котором можно чему-то научиться. В Англии Маргарет Тэтчер практически единолично решила жестким методом и полностью закрыть угольные электростанции. С негативными последствиями этого решения в стране борются по сей день.
Немцы более осторожны, они ищут новые альтернативы, новые решения для производства тепловой и электроэнергии, планируют перейти на зеленую энергию через 20 лет, рассматривают альтернативные виды топлива, производство природного газа и водорода, возобновляемые источники энергии. В интернете хватает информации о новых технологиях, проблема в том, что одного технологического решения недостаточно. Необходимо решить проблему экономической рентабельности.
Что же нам делать?
Правительство заявило, что не намерено совершать быстрый и полный отказ от сланца. Бюджет переходного фонда составляет около 400 миллионов на пять лет, плюс к этому имеются и возможности государственного бюджета. Идет сбор идей о том, как можно использовать эти деньги на благо региона, в котором могут принять участие все желающие.
Успешным справедливый переход можно будет назвать только в том случае, если люди не будут уезжать из региона.
Чтобы изменить структуру производства, жителям Ида-Вирумаа требуется новое мышление, новые проекты, инвестиции. Важно иметь хорошую инфраструктуру. Например, у нас есть порт Силламяэ, который на 100% создан за счет частных денег и банковских кредитов. Идей по его развитию много: переход с тепловой энергетики на возобновляемое топливо, строительство пассажирского причала, создание пассажирского паромного сообщения между восточной Финляндией и Силламяэ.
Мы изучили принципы и историю судоходной линии между Умео и Вааса. Эта линия заработала около 70 лет назад, когда исчезли частные перевозчики. Самоуправления Умео и Вааса решили собрать деньги, чтобы создать совместное предприятие и запустить судоходную линию, которая по-прежнему работает хорошо - это положительно сказывается на экономике региона и на перемещении людей.
В Ида-Вирумаа нужно улучшать и жилищную среду. Если мы хотим сохранить и привлечь талантливых специалистов, их должно привлекать место жительства и возможности для развития и досуга их семей. Приятно, что в Силламяэ благоустраиваются улицы, появляются спортивные сооружения, променад. Одной из точек приложения финансовых средств может стать благоустройство жилищной среды в регионе.
Я считаю, что критерием, по которому мы (или наши потомки) сможем понять, что справедливый переход был успешным, может стать сохранение численности населения в Ида-Вирумаа. Успешным справедливый переход можно будет назвать только в том случае, если люди не будут уезжать из региона, в нем будут строиться школы и детские сады, развиваться спорт и культура.