Департамент сделал замечание относительно адресных табличек

Генеральный директор Языкового департамента Ильмар Томуск обратился с письмом к старейшине Тойлаской волости Эве Эаст и сообщил, что департамент проверил общедоступную информацию в поселке Кохтла-Нымме Тойлаской волости и установил, что на домах по улицам Юурдевео и Пости, а также по адресу Яама, 20 имеются двуязычные адресные таблички, что противоречит требованиям Закона о языке и Закона о географических названиях.
"Просим привести указанные таблички в соответствие требованиям Закона о языке и Закона о географических названиях путем замены табличек или удаления названия, написанного кириллицей. Также просим осмотреть адресные таблички на других зданиях в Тойлаской волости и при необходимости привести их в соответствие требованиям Закона о языке и Закона о географических названиях", - написал Томуск.