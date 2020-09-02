Ср, 2.09.2020
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ЮРИ РАТАС, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

Департамент сделал замечание относительно адресных табличек

Кохтла-Нымме. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Генеральный директор Языкового департамента Ильмар Томуск обратился с письмом к старейшине Тойлаской волости Эве Эаст и сообщил, что департамент проверил общедоступную информацию в поселке Кохтла-Нымме Тойлаской волости и установил, что на домах по улицам Юурдевео и Пости, а также по адресу Яама, 20 имеются двуязычные адресные таблички, что противоречит требованиям Закона о языке и Закона о географических названиях.

"Просим привести указанные таблички в соответствие требованиям Закона о языке и Закона о географических названиях путем замены табличек или удаления названия, написанного кириллицей. Также просим осмотреть адресные таблички на других зданиях в Тойлаской волости и при необходимости привести их в соответствие требованиям Закона о языке и Закона о географических названиях", - написал Томуск.

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