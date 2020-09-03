В Йыхвиской основной школе учебный год начался во многих смыслах по-особенному

Хотя Йыхвиская основная школа вследствие вспышки коронавируса начнет учебную работу только со следующей недели, 1 сентября она все же провела торжественный акт под открытым небом, в котором участвовали шедшие за руку с девятиклассниками первоклашки, а также их родители. Здание по улице Яама, где дети будут учиться два года, новое для всего школьного коллектива.
На улицах Йыхви во вторник бросалось в глаза обилие полицейских, как обычно и бывает в начале учебного года. Однако руководитель Йыхвиского отделения полиции Андреас Клиймант был одет не в мундир, а в костюм, так как провожал в школу своего сына Андеро. "Я рад, что Йыхвиская основная школа сумела устроить торжественный акт в нынешней ситуации. Я считаю, что без него было бы куда печальнее", - сказал он.