Пятая Люганузеская крестьянская ярмарка пройдет в сокращенном формате и в масках

То, что нынешняя ярмарка может оказаться скромнее предыдущей, организаторы учли еще весной, когда приступили к подготовке.

То, что вечернее гулянье придется отменить, что фестиваль фольклорного танца не состоится, а число продавцов на ярмарке потребуется ограничить, выяснилось постепенно в течение последней недели.

- Батута для детей не будет, церковь и музей будут закрыты, ярмарочный суп предлагать не станем, чтобы не создавать очередь, - перечислила одна из главных организаторов ярмарки Анне Каламяэ из Люганузеского деревенского общества.

Однако дневной концерт все же состоится, электромобили прибудут на место, а число продавцов и организаторов питания будет довольно приличным.

- Желающих побыть продавцом было еще больше, даже сейчас еще звонят, но поскольку нам нужно рассредоточить продавцов - между ними должно быть не меньше двух метров, - мы закрыли регистрацию на прошлой неделе, - сказала Каламяэ.

Некоторые из тех, кто обещал прийти, позднее отказались: по состоянию на вторник число продавцов сократилось с 80 до 75.

- Товары обычные: дары садов и полей, продукты и рукоделие… Также привезут показать животных - кур, овец и кроликов.

В сотрудничестве с волостным управлением организаторы нашли несколько десятков добровольцев, которые будут дежурить на ярмарочной площади и помогут рассредоточить посетителей.

Если во вторник Каламяэ сказала, что ношение маски продавцам рекомендовано, то в среду утром Люганузеское волостное управление решило сделать его обязательным.

- Добровольцы раздадут маски также всем посетителям. Мы приготовили пятьсот масок, считаем, что этого хватит. В прошлые годы посетителей было около тысячи, в этот раз их, вероятно, будет вдвое меньше, - сказал волостной старейшина Андреа Эйхе.

По его словам, Департамент здоровья согласен с такой организацией ярмарки: в дневное время люди ведут себя адекватно, и на свежем воздухе, тем более, что народ в масках, особой угрозы быть не должно.