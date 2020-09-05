Гостиница намерена судиться с Департаментом здоровья из-за новости о COVID-постояльце

Департамент здоровья 29 июля в своем блоге и в новостной рассылке о распространении COVID-19 упомянул, что один человек из тартуского очага заражения ездил в Нарву, уже имея симптомы заболевания, и там он посетил гостиницу "Ингер", торговый центр "Фама", ресторан быстрого питания KFC, театральный центр "Свободная сцена".

Управляющий гостиницей Владимир Изотов на днях сообщил "Северному побережью", что пока так и не получен ответ от Департамента здоровья на запрос о том, на каком основании и для чего департамент использовал в своих пресс-релизах наименование гостиницы.

Зараженный молодой человек, совершеннолетний, прожил в "Ингере" с товарищами четыре дня. Они приезжали в Нарву для участия в киберсоревновании.

Готовят иск против департамента

Запрос от нанятого "Ингером" адвокатского бюро был направлен в Департамент здоровья 12 августа, потом еще пара писем-напоминаний, однако ответа с разъяснениями нет, но и отпущенный на это 30-дневный срок пока не истек.

- Я понимаю, когда речь идет о ночных клубах, барах, ресторанах, торговых центрах и так далее - там ведь не собирается база данных о клиентах, а оповестить людей о возможном заражении надо, - рассуждает Изотов. - Но в нашем случае, согласно закону, собирается база данных о клиентах гостиницы, и если бы (чиновники) действительно хотели оповестить, то могли бы попросить нас предоставить полный список проживающих и работников, мы сделали бы это минут за пятнадцать. Не надо трубить на всю страну об этом.

Сам Изотов лично тоже спрашивал у Департамента здоровья: знал ли COVID-постоялец, чья личность администрации известна, на момент проживания в гостинице уже о своем заражении?

- Мне ответили формально, что есть Закон о защите личных данных и так далее. Соответственно, у меня есть право потребовать эту информацию через суд, и на днях мы планируем подавать исковое заявление.

Изотов пояснил, что в гостинице обсуждали: кто нанес им ущерба больше - тот постоялец с вирусом или Департамент здоровья, который распространил информацию об этом? "Было решено, что ущерб нанесен ими обоюдно, и компенсировать его должны они вдвоем".

- А поскольку Департамент здоровья принял решение не штрафовать его (постояльца) за нарушение карантина, то это уже точно на их совести, - уверен Изотов.

Обошлись малой кровью

По оценке "Ингера", их ущерб составляет порядка 3000 евро. Это расходы на дополнительную дезинфекцию, убытки от временного закрытия целого жилого этажа, а также от отказа двух групп постояльцев от проживания. Эти две группы, включая большую киносъемочную команду, проживали в "Ингере", но после новости о зараженном соседе выселились со дня.

- Уже на следующее утро (после выявления) у нас был полный комплект дезинфекции всего этажа и его закрытие, мы среагировали быстро, и поэтому не дали этой заразе распространиться дальше на наших гостей, - рассказал Изотов, упомянув, что сценарии действий на подобные случаи разрабатывались в гостинице еще с марта, и в результате не заразился больше никто, кроме товарища COVID-постояльца - его соседа по номеру.

По словам Изотова, ущерб, так сказать, репутации "Ингера" длился только несколько дней в конце июля. "А уже весь август у нас было очень много гостей как из Эстонии, так и соседних стран".

Департамент предвидит судебный спор

В Департаменте здоровья на просьбу прокомментировать эту историю "Северному побережью" ответили очень скупо:

- В суд обращается гостиница, не Департамент здоровья. По причине возможного судебного спора мы не можем давать дальнейшие комментарии, - сказал руководитель внешних коммуникаций департамента Симмо Саар.

На уточняющий вопрос - с какой целью публиковалось название гостиницы? - Саар не дал ответа.