Эрик Гамзеев: Кто удосужится подобрать власть в Ида-Вирумаа?

Местные выборы должны быть прежде всего проходящими раз в четыре года олимпийскими играми, в которых соревнуются хорошие идеи о том, как лучше организовать жизнь родного края, а не биржей, на которой стараются перекупить местные магниты голосов.
Партийные лидеры призывают сейчас членов партии побеждать на местных выборах со своим списком. Однако действительность такова, чтобы во многих местах за пределами крупных городов партий, по сути, нет. Региональная ячейка, правда, существует, но действует будто подпольно, так как не дает о себе знать общественности.
Собирают автобус делегатов на проходящий раз в год съезд партии, а также, может быть, на какой-нибудь местной ярмарке раздают в палатке с логотипом партии воздушные шарики и конфеты. Однако открытые выступления от имени партии при обсуждении местных вопросов случаются редко.
Поэтому составление собственного избирательного списка становится для местного партийного вожака суровым испытанием, однако партийная штаб-квартира требует. Хватает примеров, когда человека, видящего, что его партия не в состоянии сколотить к местным выборам конкурентоспособный список, и баллотирующегося в составе какого-нибудь избирательного союза, выгоняют из партии.
В итоге из и без того коротких партийных скамеек на местах получаются всего лишь табуретки, на которых сидит по одному, так сказать, знаменосцу партии.
Новейшая история неоднократно подтверждала, что полунасильно раздутые партийные списки подстерегает на местных выборах провал. Три года назад в Нарве Партия реформ набрала 1,3 процента голосов и "Isamaa" - 0,9 процента, а содцемы в Йыхви - 2,6 процента. Некоторым парламентским партиям вообще не удалось в городах Ида-Вирумаа вступить в огонь предвыборной борьбы с собственными списками.
В Ида-Вирумаа именно сейчас у партий должно быть очень широкое поле деятельности.
Такая ситуация по душе местным правителям, удерживающим бразды правления, скорее, через избирательные союзы или использующим логотип какой-нибудь парти в соответствии с необходимостью и корыстью. К мировоззрению это отношения почти не имеет.
Популярный в свое время мэр Йыхви Ааво Кеэрме, успевший менее чем за десять лет побывать в четырех партиях, отнюдь не таил, что менял партии в надежде на то, что это поможет легче получать государственные инвестиции. В принципе в том же признался также недавно вступивший в Центристскую партию председатель Тойлаского волостного собрания Роланд Пеэтс, констатировавший, что если не иметь в столице своей партийной двери, то вести местные дела очень сложно.
То, как выбранные в Нарвское горсобрание по списку Центристской партии депутаты почти в полном составе сделали из партии ноги, тоже демонстрирует, что связь с партией была основана чисто на сделке.
В таком случае зачастую нет никакой связи с предвыборной программой или взглядами. Прежде всего есть корыстные интересы. За пафосными и благородными обещаниями просвечивает прежде всего желание одной группы асфальтоукладчиков или оказывающих другие коммунальные услуги оттеснить конкурентов, чтобы, находясь при принятии решений, самим получать муниципальные заказы на как можно более благоприятных условиях. Это в общем случае и служит, по сути, предвыборной программой, дополняемой возможностью устроить на работу в самоуправление своих людей.
Большие партии должны быть активны во всех самоуправлениях Эстонии. Особенно теперь, когда после объединения городов и волостей стало гораздо меньше. Каким образом партия может обладать восприятием всей страны, если не имеет на местах своих людей? В результате этого политика склонна становиться все более ориентированной на столицу, да и на местных выборах самой большой проблемой становится, как бы собрать больше всего голосов в Таллинне, и в этой битве сгорает также больше всего денег предвыборной кампании.
В одном из крупнейших уездов Эстонии - Ида-Вирумаа - именно сейчас у партий должно быть очень широкое поле деятельности. Центристская партия, в течение пары десятилетий наслаждавшаяся явным перевесом в нескольких здешних самоуправлениях, сдала свои позиции в Нарве, Нарва-Йыэсуу и Люганузе. В Йыхви на должности еще находится центрист волостной старейшина Макс Каур, однако в волостном собрании не осталось ни одного его однопартийца.
Тем не менее за год до следующих местных выборов особо не видно, чтобы сама Центристская партия старалась отвоевать потерянное или же "Isamaa", EKRE, Партия реформ и соцдемы пытались улучшить свое неважное положение в уезде.
Избирательная активность в Ида-Вирумаа падает с каждым разом. С одной стороны, людям надоели действующие до сих пор правители. Это подтверждает также опубликованные недавно Министерством финансов результаты исследования, судя по которым именно жители большинства самоуправлений Ида-Вирумаа значительно меньше довольны местной властью, чем в среднем по Эстонии. С другой стороны, не видно политической силы, которая стала бы настоящей альтернативой и действовала во имя успеха на выборах.
Для партий, имеющих господдержку и тысячи членов, не должно быть непосильной задачей обдумать и предложить в каждом самоуправлении 10-12 идей, важных для местной жизни. Затем - найти на месте активных людей, которые разделят и дополнят эти идеи и вместе с которыми можно попытаться найти поддержку избирателей, чтобы осуществить эти идеи. Но почему-то партии не рвутся делать это, надеясь, скорее, переманить кого-то из местных магнитов голосов, приводя в качестве решающего аргумента то, что их партия находится сейчас у власти в стране.
Последние годы показали, что в Ида-Вирумаа такой метод не приносил пользы ни партиям, ни местной жизни.