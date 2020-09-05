Эрик Гамзеев: Кто удосужится подобрать власть в Ида-Вирумаа?

Партийные лидеры призывают сейчас членов партии побеждать на местных выборах со своим списком. Однако действительность такова, чтобы во многих местах за пределами крупных городов партий, по сути, нет. Региональная ячейка, правда, существует, но действует будто подпольно, так как не дает о себе знать общественности.

Собирают автобус делегатов на проходящий раз в год съезд партии, а также, может быть, на какой-нибудь местной ярмарке раздают в палатке с логотипом партии воздушные шарики и конфеты. Однако открытые выступления от имени партии при обсуждении местных вопросов случаются редко.

Поэтому составление собственного избирательного списка становится для местного партийного вожака суровым испытанием, однако партийная штаб-квартира требует. Хватает примеров, когда человека, видящего, что его партия не в состоянии сколотить к местным выборам конкурентоспособный список, и баллотирующегося в составе какого-нибудь избирательного союза, выгоняют из партии.

В итоге из и без того коротких партийных скамеек на местах получаются всего лишь табуретки, на которых сидит по одному, так сказать, знаменосцу партии.

Новейшая история неоднократно подтверждала, что полунасильно раздутые партийные списки подстерегает на местных выборах провал. Три года назад в Нарве Партия реформ набрала 1,3 процента голосов и "Isamaa" - 0,9 процента, а содцемы в Йыхви - 2,6 процента. Некоторым парламентским партиям вообще не удалось в городах Ида-Вирумаа вступить в огонь предвыборной борьбы с собственными списками.

В Ида-Вирумаа именно сейчас у партий должно быть очень широкое поле деятельности.

Такая ситуация по душе местным правителям, удерживающим бразды правления, скорее, через избирательные союзы или использующим логотип какой-нибудь парти в соответствии с необходимостью и корыстью. К мировоззрению это отношения почти не имеет.

Популярный в свое время мэр Йыхви Ааво Кеэрме, успевший менее чем за десять лет побывать в четырех партиях, отнюдь не таил, что менял партии в надежде на то, что это поможет легче получать государственные инвестиции. В принципе в том же признался также недавно вступивший в Центристскую партию председатель Тойлаского волостного собрания Роланд Пеэтс, констатировавший, что если не иметь в столице своей партийной двери, то вести местные дела очень сложно.

То, как выбранные в Нарвское горсобрание по списку Центристской партии депутаты почти в полном составе сделали из партии ноги, тоже демонстрирует, что связь с партией была основана чисто на сделке.