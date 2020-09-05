Для директора Йыхвиской основной школы Лийны Михкельсон окончание прошлого учебного года и начало нового выдались сложными. Весной, когда из-за коронавируса пришлось полностью перейти на дистанционное обучение, Йыхвиская основная школа одновременно подыскивала себе временное пристанище на два года, пока будет идти строительство нового здания. Нестабильности добавили политические вихри и заражение коронавирусом части работников. Теперь все спокойно. Учебный год начался, но во временном школьном здании по улице Яама нет ни одного ученика. Пока.

ДОСТУПНО ДЛЯ

- Сколько тестов на коронавирус вы сдали за последнее время?