"Rural Urban Art" показал креативную силу стрит-арта
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Потрудившись неделю в Йыхви и Кохтла-Ярве, художники разных стран добавили красок в жизнь городов и разрушили стереотип о том, что граффити на стене - это плохо.
Усилиями художников и волонтеров шесть зданий получили преображение. Теперь взгляду прохожих есть за что зацепиться: яркие рисунки призывают остановиться и рассмотреть. Они вызывают разные эмоции и это главное.
- Наименьшая польза от сделанного - мы украсили серые стены, а наибольшая - показали горожанам, что уличные художники существуют и им можно доверять, - считает один из авторов Kopylove (Владимир Копылов). - Некоторые квартирные товарищества, обновляя фасады, наносят на стены графические элементы, но эти рисунки не вызывают никаких эмоций. Рисунок, созданный художником, начинает что-то шевелить в людях - одни восхищаются, другие наоборот. Но и то, и другое хорошо, потому что это и есть развитие пространства в городе, вызывает интерес к изучению и сравнению. Ко мне подходили и просили рисовать цветочки и грибочки, девочек и белочек - такое представление кохтлаярвесцев о стрит-арте. Но мы съехались из разных частей страны, с разными стилями и надеюсь, что результат нашего труда показал креативную силу уличного искусства.
Собеседник и его коллеги уверяют, что работать было приятно: фестиваль прошел на высоком уровне, организаторы позаботились обо всем. Больше всего радует, что было много спонсоров, благодаря которым художники получили качественные краски - их творения долго будут радовать людей.
Коллективное творчество "Мой Йыхви"
В Йыхви провели трехдневный молодежный лагерь, в котором занимались 20 человек из разных городов уезда, интересующихся техниками уличного искусства, которые им показали столичные художники Андреас Луйгас и Аллан Люберг.
Рисунок, созданный художником, начинает что-то шевелить в людях.
Владимир Kopylove Копылов, художник
После мозгового штурма дизайна живописи, в последний день под руководством наставников группа отправилась к 60-метровой стене гаражей на Пуру теэ и расписала ее, назвав коллективное творение "Мой Йыхви".
Обещания выполнят
К сожалению, из-за коронавируса не смогли приехать художники из Франции, Германии и Украины, поэтому четыре объекта остались временно нереализованными: подождать придется стенам Йыхвиской русской основной школы, кохтла-ярвеской Малеваской основной школы, железнодорожного тоннеля в Йыхви и Ахтмеской школы искусств в Кохтла-Ярве. Как только у авторов эскизов появится возможность приехать, это будет сделано.
- То, что роспись Йыхвиской русской основной школы пришлось отложить даже хорошо, - сказала советник по образованию, культуре, спорту и молодежной работе Мария Лаанемяэ, - потому что большой эскиз предполагает задействовать две стены, но на одной из них будет строиться лестница, поэтому вероятно потребуется вносить изменения.
Позитивные оценки
Отклики о работе художников и в Йыхви, и в Кохтла-Ярве очень позитивные. По словам главного архитектора Кохтла-Ярве Риты Буренковой, это был очень позитивный опыт, много восторженных откликов, появилось также немало желающих предоставить свои здания среди квартирных товариществ и частных домов.
Мария Лаанемяэ также считает, что "Rural Urban Art" внес разнообразие в городской пейзаж, а ее лично больше всего впечатлило преобразование трансформаторной будки на ул. Яама.
- В Выру и Талллинне расписано много фасадов многоквартирных домов, хотелось бы, чтобы это искусство развивалось и в наших краях, - поделилась собеседница. - В Йыхви теперь тоже появились желающие, но есть много технических моментов. Хотят, чтобы сделали бесплатно, но рисунок сами выберут. Однако у каждого художника свое видение, они работают не за деньги, мы не должны им диктовать свои условия. Кроме того, в больших домах значительные средства съедает аренда подъемников, наверное, КТ как-то должны поучаствовать финансово. Короче - надо найти золотую середину, которая устроила бы все стороны. Так что будем вести переговоры насчет продолжения стрит-арта в следующем году. Посмотрим бюджетные возможности, может быть свяжем проект с нашей художественной школой. Мое убеждение - организация летнего досуга молодежи должна быть для большего количества и разных возрастных групп.