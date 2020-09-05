Потрудившись неделю в Йыхви и Кохтла-Ярве, художники разных стран добавили красок в жизнь городов и разрушили стереотип о том, что граффити на стене - это плохо.

Усилиями художников и волонтеров шесть зданий получили преображение. Теперь взгляду прохожих есть за что зацепиться: яркие рисунки призывают остановиться и рассмотреть. Они вызывают разные эмоции и это главное.

Трансформаторная будка на Яама, 38а вдохновила эстонского мастера стрит-арта Lex Zooz превратить ее в картину "Скалистые берега" ("Kivised kaldad"), которая стала украшением улицы. ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

- Наименьшая польза от сделанного - мы украсили серые стены, а наибольшая - показали горожанам, что уличные художники существуют и им можно доверять, - считает один из авторов Kopylove (Владимир Копылов). - Некоторые квартирные товарищества, обновляя фасады, наносят на стены графические элементы, но эти рисунки не вызывают никаких эмоций. Рисунок, созданный художником, начинает что-то шевелить в людях - одни восхищаются, другие наоборот. Но и то, и другое хорошо, потому что это и есть развитие пространства в городе, вызывает интерес к изучению и сравнению. Ко мне подходили и просили рисовать цветочки и грибочки, девочек и белочек - такое представление кохтлаярвесцев о стрит-арте. Но мы съехались из разных частей страны, с разными стилями и надеюсь, что результат нашего труда показал креативную силу уличного искусства.

Приехавшая из Пярнумаа Лийзи Грюнберг фантазировала на одной из стен магазина "Валентин" по улице Калеви - местным жителям очень нравится, но теперь бросается в глаза - другие стены "кричат" об обновлении. ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Собеседник и его коллеги уверяют, что работать было приятно: фестиваль прошел на высоком уровне, организаторы позаботились обо всем. Больше всего радует, что было много спонсоров, благодаря которым художники получили качественные краски - их творения долго будут радовать людей.

Работа нарвитянина Kopylove на стене тароприемного пункта в Кохтла-Ярве по улице Калеви, 25 сдержанная по цвету, но стильная. ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Коллективное творчество "Мой Йыхви"

В Йыхви провели трехдневный молодежный лагерь, в котором занимались 20 человек из разных городов уезда, интересующихся техниками уличного искусства, которые им показали столичные художники Андреас Луйгас и Аллан Люберг.

Рисунок, созданный художником, начинает что-то шевелить в людях. Владимир Kopylove Копылов, художник

После мозгового штурма дизайна живописи, в последний день под руководством наставников группа отправилась к 60-метровой стене гаражей на Пуру теэ и расписала ее, назвав коллективное творение "Мой Йыхви".

Обещания выполнят

К сожалению, из-за коронавируса не смогли приехать художники из Франции, Германии и Украины, поэтому четыре объекта остались временно нереализованными: подождать придется стенам Йыхвиской русской основной школы, кохтла-ярвеской Малеваской основной школы, железнодорожного тоннеля в Йыхви и Ахтмеской школы искусств в Кохтла-Ярве. Как только у авторов эскизов появится возможность приехать, это будет сделано.

- То, что роспись Йыхвиской русской основной школы пришлось отложить даже хорошо, - сказала советник по образованию, культуре, спорту и молодежной работе Мария Лаанемяэ, - потому что большой эскиз предполагает задействовать две стены, но на одной из них будет строиться лестница, поэтому вероятно потребуется вносить изменения.

Позитивные оценки

Отклики о работе художников и в Йыхви, и в Кохтла-Ярве очень позитивные. По словам главного архитектора Кохтла-Ярве Риты Буренковой, это был очень позитивный опыт, много восторженных откликов, появилось также немало желающих предоставить свои здания среди квартирных товариществ и частных домов.

Лауре Лехтинен из Финляндии досталась будка на Харидузе, 8a в Йыхви. Нельзя не улыбнуться, правда? ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Мария Лаанемяэ также считает, что "Rural Urban Art" внес разнообразие в городской пейзаж, а ее лично больше всего впечатлило преобразование трансформаторной будки на ул. Яама.