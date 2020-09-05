Сб, 5.09.2020
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ЮРИ РАТАС, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

Йыхвиская спортшкола избавилась от созданных при прежнем властном союзе должностей

В Йыхвиском волостном собрании Айвар Сурва и Екатерина Васильева сидели рядом. В спортшколе Сурва не видел смысла в сохранении должности Васильевой.

ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Новый директор Йыхвиской спортшколы Айвар Сурва ценой двух месячных зарплат договорился с административным руководителем Андреем Оямяэ и проектным руководителем Екатериной Васильевой об уходе с должностей, созданных для них прежним властным союзом.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

В связи с правившей в Йыхви последние два года (до конца июня этого года) коалицией с участием избирательного союза "Jõhvi - meie kodu" и Центристской партии острой критики со стороны общественности удостаивалось создание для своих депутатов должностей в Йыхвиской спортшколе. Так, для Оямяэ создали должность административного руководителя с зарплатой 1900 евро в месяц, причем в некоторые месяцы ему дополнительно платили по 700 евро.

Для Васильевой в июне прошлого года создали должность администратора спортзала, в марте этого года превращенную в должность проектного руководителя с зарплатой 1200 евро в месяц.  

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