Йыхвиская спортшкола избавилась от созданных при прежнем властном союзе должностей

Новый директор Йыхвиской спортшколы Айвар Сурва ценой двух месячных зарплат договорился с административным руководителем Андреем Оямяэ и проектным руководителем Екатериной Васильевой об уходе с должностей, созданных для них прежним властным союзом.
В связи с правившей в Йыхви последние два года (до конца июня этого года) коалицией с участием избирательного союза "Jõhvi - meie kodu" и Центристской партии острой критики со стороны общественности удостаивалось создание для своих депутатов должностей в Йыхвиской спортшколе. Так, для Оямяэ создали должность административного руководителя с зарплатой 1900 евро в месяц, причем в некоторые месяцы ему дополнительно платили по 700 евро.