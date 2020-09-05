Йыхвиская спортшкола избавилась от созданных при прежнем властном союзе должностей

В связи с правившей в Йыхви последние два года (до конца июня этого года) коалицией с участием избирательного союза "Jõhvi - meie kodu" и Центристской партии острой критики со стороны общественности удостаивалось создание для своих депутатов должностей в Йыхвиской спортшколе. Так, для Оямяэ создали должность административного руководителя с зарплатой 1900 евро в месяц, причем в некоторые месяцы ему дополнительно платили по 700 евро.