Ида-вируские центристы критически относятся к действиям Репинского

Местные центристы критически относятся к действиям руководителя Йыхвиского отделения Центристской партии, бывшего волостного старейшины, ныне члена Рийгикогу Мартина Репинского, который пытается сместить своего однопартийца, старейшину Йыхвиской волости Макса Каура.
На заседании Йыхвиского волостного собрания 24 сентября должно состояться голосование по представленным фракцией "Jõhvi - Meie Kodu" заявлениям о выражении недоверия всем членам волостного управления и председателю волостного собрания Нине Негласон. Член Рийгикогу, бывший волостной старейшина Мартин Репинский не скрывает, что является одним из инициаторов вотума недоверия вместе с Николаем Осипенко.