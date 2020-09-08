Ида-вируские центристы критически относятся к действиям Репинского

Весна 2019 года. Макс Каур (слева) тогда был членом волостной управы Мартина Репинского (на первом плане), как и Виктория Цвентарная. Уходя после выборов в Рийгикогу, Репинский поддержал Каура на посту волостного старейшины, но теперь хочет его снять.

ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik