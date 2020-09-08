Вт, 8.09.2020
Мыза Сака оказалась в первом окопе на пути наступления этого кризиса и получила удар. ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА
ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА

Ида-вируские центристы критически относятся к действиям Репинского

Весна 2019 года. Макс Каур (слева) тогда был членом волостной управы Мартина Репинского (на первом плане), как и Виктория Цвентарная. Уходя после выборов в Рийгикогу, Репинский поддержал Каура на посту волостного старейшины, но теперь хочет его снять.

ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Местные центристы критически относятся к действиям руководителя Йыхвиского отделения Центристской партии, бывшего волостного старейшины, ныне члена Рийгикогу Мартина Репинского, который пытается сместить своего однопартийца, старейшину Йыхвиской волости Макса Каура.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

На заседании Йыхвиского волостного собрания 24 сентября должно состояться голосование по представленным фракцией "Jõhvi - Meie Kodu" заявлениям о выражении недоверия всем членам волостного управления и председателю волостного собрания Нине Негласон. Член Рийгикогу, бывший волостной старейшина Мартин Репинский не скрывает, что является одним из инициаторов вотума недоверия вместе с Николаем Осипенко.

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