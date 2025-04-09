Среди получивших эстонские паспорта преобладают бывшие лица без гражданства

Среди получивших гражданство наибольшее количество, 374 человека, составили бывшие лица с неопределенным гражданством, а 196 - бывшие лица с российским гражданством. Из 174 человек, получивших гражданство за первые три месяца текущего года, 80 - бывшие граждане с неопределенным гражданством, а 52 - бывшие граждане Российской Федерации. Среди получивших гражданство также в среднем за квартал оказывается менее десяти бывших граждан Украины, Беларуси и Пакистана. Есть также несколько представителей других национальностей.

В сообщении МВД отмечается, что после начала Россией войны в Украине в 2022 году интерес к получению эстонского гражданства среди граждан РФ возрос, однако сейчас он стабилизировался. Среди людей с неопределенным гражданством интерес к получению гражданства из-за войны не увеличился.

- Я благодарю и признаю всех, кто принял решение не только жить в Эстонии, но и присоединиться к семье граждан Эстонии, которые выучили эстонский язык и поклялись быть верными конституционному строю Эстонии, - сказал министр внутренних дел Игорь Таро.

В прошлом году было зарегистрировано 36 отказов в предоставлении гражданства, 35 из которых касались лиц с неопределенным гражданством. В этом году было 13 отказов, 11 из которых касались лиц с неопределенным гражданством. Отказ в предоставлении гражданства чаще всего обусловлен наличием у человека предыдущих неоднократных уголовных судимостей.

Лицо, желающее получить гражданство Эстонии, должно быть не моложе 15 лет, иметь вид на жительство долгосрочного жителя или постоянное право на проживание и прожить в Эстонии на основании вида на жительство или права на проживание не менее восьми лет, пять из которых должны быть постоянными. Также человек должен иметь зарегистрированное место жительства в Эстонии. Он/она должен владеть эстонским языком в соответствии с требованиями, установленными законом (уровень B1), знать Конституцию Эстонской Республики и Закон о гражданстве (т. е. сдать т. н. экзамен на гражданство), иметь легальный постоянный доход и быть лояльным к Эстонскому государству. При получении гражданства человек приносит присягу.

Дети в возрасте до 15 лет могут получить гражданство вместе со своим родителем, если родитель подаст соответствующее заявление. Если дети не соответствуют вышеуказанным требованиям, родитель подает заявление за себя и за ребенка.