Союз самоуправлений отметил создателей самых красивых домов

Дом Марью и Яанно Мыру в поселке Люганузе второй раз удостаивается президентской награды - с перерывом в 19 лет.

Как выбирают красивые дома

Конкурс "Красивый дом Эстонии" построен таким образом, что города и волости подают союзу самоуправлений предложения о том, чтобы отметить наиболее красиво оформленные приусадебные участки, учреждения и многоквартирные дома.

Комиссия Ида-Вирумааского союза самоуправлений по благоустройству выбрала в июле трех лучших в уезде, кого президент Эстонской Республики отметит на своем приеме в октябре и фото домов которых увековечат в альбоме "Красивый дом Эстонии 2020". Самыми красивыми в уезде нынче признаны дома Ирины и Сергея Павловых - в деревне Ремнику; Анне-Ли и Айво Труммар - в городе Кивиыли; Марью и Янно Мыру - в поселке Люганузе.

Уездное благодарственное письмо и вымпел на мачту вручат 20-ти создателям красиво оформленных приусадебных участков, а также участков при учреждениях и многоквартирных домах.