Вт, 8.09.2020
Мыза Сака оказалась в первом окопе на пути наступления этого кризиса и получила удар. ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА
ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА

Союз самоуправлений отметил создателей самых красивых домов

Принимавшая у себя благодарственное мероприятие Марью Мыру (с букетом) сказала, что созданный их семьей сад скромный и простой. Гости нашли, что в этой простоте кроется большое очарование.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

- Больше всего беспокоилась о погоде. При дожде подумали бы, что, мол, такой жалкий сад. На солнце он сияет, - радовалась Марью Мыру, в саду при доме которой в Люганузе состоялось нынешнее чествование лауреатов ида-вируского конкурса "Красивый дом".

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

Дом Марью и Яанно Мыру в поселке Люганузе второй раз удостаивается президентской награды - с перерывом в 19 лет.  

Как выбирают красивые дома 

Конкурс "Красивый дом Эстонии" построен таким образом, что города и волости подают союзу самоуправлений предложения о том, чтобы отметить наиболее красиво оформленные приусадебные участки, учреждения и многоквартирные дома.  

Комиссия Ида-Вирумааского союза самоуправлений по благоустройству выбрала в июле трех лучших в уезде, кого президент Эстонской Республики отметит на своем приеме в октябре и фото домов которых увековечат в альбоме "Красивый дом Эстонии 2020". Самыми красивыми в уезде нынче признаны дома Ирины и Сергея Павловых - в деревне Ремнику; Анне-Ли и Айво Труммар - в городе Кивиыли; Марью и Янно Мыру - в поселке Люганузе.    

Уездное благодарственное письмо и вымпел на мачту вручат 20-ти создателям красиво оформленных приусадебных участков, а также участков при учреждениях и многоквартирных домах.

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