В Нарве открыли памп-трек с впечатляющими трамплинами

Памп-треки популярны во всем мире у любителей горных и дёртовых велосипедов (от англ.: dirt - земля, грязь, dirtjumping - прыжки на грязи), а также скейтбордеров, роллеров, трюковых самокатчиков.

Нарвский памп-трек является частью нового экстремального парка в спортивно-досуговом центре "Эккекюла" в лесопарковой зоне Ореховая горка на севере приграничного города.

Планировать памп-трек здесь начали осенью 2019 года, весной 2020-го был готов проект, летом через тендер нашли строителя и в июле же начали строительство, которое завершилось к сентябрю.

Финансирование проектирования и строительства экстрим-парка идет из горбюджета и составит согласно программе развития города Нарва суммарно 100000 евро в течение 2020-21 годов. Конкретно строительство памп-трека обошлось в 80150 евро (без НСО). Заказчиком выступил муниципальный фонд "Narva Linna Arendus", занимающийся от имени города развитием Эккекюла.

Один из инициаторов создания памп-трека, спортивный активист и глава спортклуба "Äkke" Владимир Вшивцев в комментарии "Северному побережью" отметил, что прежде многие годы делался упор на создание сети спортивно-оздоровительных троп - лыжных, беговых, для ходьбы с палками, велосипедных дорожек, но оказалось, что они сами по себе слабо привлекают современную молодежь: "Молодежи хочется немного побольше адреналина, и как раз экстрим привлекает молодых в спорте". Поэтому в Эккекюла в последние годы занимались прокладкой трасс с естественными препятствиями для гонок на горных велосипедах, а теперь дошло дело и до модного памп-трека.

Главный его элемент - так называемые кочки, которые преодолевают не столько благодаря педалям, а словно бы "накачивая" велосипед, отсюда и название - памп: от английского "pump" - "качать".

- Молодежь очень быстро учится кататься, - доволен Вшивцев, наблюдая за активностью на "кочках" в первые дни после открытия.

Приезжают на памп-трек не только на велосипедах, но и на самокатах.

- Сегодня (в воскресенье) утром я был там, и увидел, что только у двоих катающихся не было шлемов, - продолжает Вшивцев. - Мы развиваем не только идеи движения среди молодежи, но и культуру безопасного движения, в том числе по улицам. Социальная реклама, плакаты, слова про "ай-яй-яй, нельзя кататься без шлема" просто так не работают, и только через практику и привлекательные аттракционы можно достигать более серьезных целей, - объяснил собеседник.

Вшивцев горд тем, что собственно прыжковая линия нарвского памп-трека получилась чуть ли не самой крутой из тех, что доступны в странах Балтии: "Трамплины сделаны очень высоко".