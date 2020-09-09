Министр образования не поедет в Нарву для подписания соглашения о госгимназиях

- В текущей ситуации с коронавирусом по договоренности с Нарвской горуправой мы ограничимся подписанием в цифровом виде, - сказала "Северному побережью" замруководителя коммуникационного отдела Министерства образования и науки Елена Земскова.

Она добавила, что дата цифрового подписания пока не определена.

На торжественную обстановку рассчитывал мэр Нарвы Алексей Евграфов, когда 27 августа Нарвское горсобрание официально дало ему разрешение на подписание соглашения с Минобразования и одобрило окончательный проект этого документа.

- Хочется сделать это красиво и торжественно, а так как строительство будет происходить в Нарве, то было бы логично и подписать (соглашение) здесь на месте, - говорил Евграфов в комментарии "Северному побережью".

Он также отмечал, что город хотел бы подписать соглашение как можно быстрее, и поначалу планировалось сделать это 1 сентября. Однако министр образования, по словам Евграфова, не смогла быть в Нарве в тот день.

Предстоящее соглашение о госгимназиях между городом Нарва и Министерством образования и науки станет фактически уже третьим по счету. Сперва 24 мая 2016 года тогдашний министр образования и науки Юрген Лиги подписал с тогдашним мэром Нарвы Тармо Таммисте в зале Нарвского горсобрания соглашение об общих намерениях в вопросе строительства в приграничном городе двух государственных гимназий.

Затем 11 апреля 2018 года в том же зале горсобрания министр Майлис Репс и мэр Тармо Таммисте подписали соглашение, содержавшее детали учреждения только одной Нарвской госгимназии к сентябрю 2022 года.