Йыхвисцы первыми в Эстонии услышат новую "La Sindone" Арво Пярта

В четверг, 24 сентября в 19.00 в Йыхвиском концертном доме начинается 15-й сезон. На концерте в честь открытия выступит Эстонский национальный симфонический оркестр, которым будет дирижировать Андрес Мустонен, также публику ждет новая встреча с мировой легендой скрипичной музыки Вадимом Репиным.
- Готовимся к предстоящему концерту очень серьезно, тому есть много причин, - констатирует Андрес Мустонен. - Даже то, что мы открываем юбилейный сезон Йыхвиского концертного дома - давно и искренне люблю этот зал и йыхвискую публику, с которой сложилось полное взаимопонимание уже не одно десятилетие назад. Здесь всегда получаются трогательные встречи и очень эмоциональные концерты с "Hortus Musicus". Именно поэтому я всегда стремлюсь привезти в Йыхви лучшие в мире коллективы и исполнителей. Второе и, наверное, в этот день главное - здесь состоится эстонская премьера новой редакции произведения Арво Пярта "La Sindone" для скрипки и симфонического оркестра. Это посвящение 85-летию композитора, с которым мы дружны также много лет. Партию скрипки исполнит легенда скрипичного музыкального мира - Вадим Репин, с которым мы очень давно дружим и сотрудничаем.
В программе концерта
- Креэк. Любовная песня XIII века
- Пендерецкий. "Agnus Dei" (редакция для струнного оркестра)
- Брух. Концерт для скрипки с оркестром №1 соль минор, соч. 26
- Пярт. "La Sindone" для скрипки и симфонического оркестра (эстонская премьера новой редакции)
- Шуберт. Симфония №8 си минор, D759 ("Неоконченная симфония")
Андрес Мустонен рассказал, что они с Вадимом и Арво полтора года назад встречались в Лауласмаа, в центре Арво Пярта и между ними состоялся такой духовный контакт, что это инспирировало Арво Пярта переработать чисто оркестровую "La Sindone" для соло-скрипки с оркестром.
Композитор посвятил это произведение Мустонену и Репину.
- Сейчас оно звучит по-другому, - объясняет дирижер. - Очень чувственная музыка, особенно трогательна скрипичная партия - чистая и внутренне нежная, она требует очень высокого качества игры, поэтому я рад, что, несмотря на трудности с границами, Вадим нашел возможность приехать и выступить с нами. Такая музыка помогает подняться выше реальности, войти в духовный мир. Надеюсь, мы сумеем найти те струнки души, которые помогут слушателям понять и почувствовать то же, что и мы. Для меня это всегда особенно важно.
Новосибирская премьера без Мустонена
Первое исполнение новой "La Sindone" состоится на днях в Новосибирске в рамках Транссибирского арт-фестиваля, основателем и художественным руководителем которого является Вадим Репин.
Чувственная музыка помогает подняться выше реального мира.
Андрес Мустонен, дирижер
Андрес Мустонен искренне переживает, что из-за пандемии он не сможет туда поехать, чтобы дирижировать новосибирским оркестром. "Первое исполнение исторически должно быть именно там и оно состоится, пусть даже и без меня, - замечает собеседник. - Радует, что Вадим сможет прилететь к нам - сначала в Йыхви, а на следующий день концерт в столице".
Все продолжается
Андрес Мустонен добавил, что помимо премьерного произведения в концерте будут исполнены и другие, не менее достойные пристального внимания слушателей вещи.
- Во время подготовки концерта ушел из жизни мой близкий друг, один из крупнейших композиторов нашей эпохи Кшиштоф Пендерецкий. Почтим его память исполнением его прекрасного произведения "Agnus Dei", - конкретизирует он. - Прозвучит, не побоюсь громких слов, феноменальный скрипичный концерт Бруха. А завершит программу "Неоконченная симфония" Шуберта, что, по-моему, очень символично и несет глубокий философский смысл: музыка придает оптимизм, говорит о том, что не стоит поддаваться унынию и грусти - наш мир не окончен, все продолжается...