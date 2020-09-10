Йыхвисцы первыми в Эстонии услышат новую "La Sindone" Арво Пярта

- Готовимся к предстоящему концерту очень серьезно, тому есть много причин, - констатирует Андрес Мустонен. - Даже то, что мы открываем юбилейный сезон Йыхвиского концертного дома - давно и искренне люблю этот зал и йыхвискую публику, с которой сложилось полное взаимопонимание уже не одно десятилетие назад. Здесь всегда получаются трогательные встречи и очень эмоциональные концерты с "Hortus Musicus". Именно поэтому я всегда стремлюсь привезти в Йыхви лучшие в мире коллективы и исполнителей. Второе и, наверное, в этот день главное - здесь состоится эстонская премьера новой редакции произведения Арво Пярта "La Sindone" для скрипки и симфонического оркестра. Это посвящение 85-летию композитора, с которым мы дружны также много лет. Партию скрипки исполнит легенда скрипичного музыкального мира - Вадим Репин, с которым мы очень давно дружим и сотрудничаем.

В программе концерта Креэк. Любовная песня XIII века

Пендерецкий. "Agnus Dei" (редакция для струнного оркестра)

Брух. Концерт для скрипки с оркестром №1 соль минор, соч. 26

Пярт. "La Sindone" для скрипки и симфонического оркестра (эстонская премьера новой редакции)

Шуберт. Симфония №8 си минор, D759 ("Неоконченная симфония")

Андрес Мустонен рассказал, что они с Вадимом и Арво полтора года назад встречались в Лауласмаа, в центре Арво Пярта и между ними состоялся такой духовный контакт, что это инспирировало Арво Пярта переработать чисто оркестровую "La Sindone" для соло-скрипки с оркестром.

Композитор посвятил это произведение Мустонену и Репину.

- Сейчас оно звучит по-другому, - объясняет дирижер. - Очень чувственная музыка, особенно трогательна скрипичная партия - чистая и внутренне нежная, она требует очень высокого качества игры, поэтому я рад, что, несмотря на трудности с границами, Вадим нашел возможность приехать и выступить с нами. Такая музыка помогает подняться выше реальности, войти в духовный мир. Надеюсь, мы сумеем найти те струнки души, которые помогут слушателям понять и почувствовать то же, что и мы. Для меня это всегда особенно важно.

Новосибирская премьера без Мустонена

Первое исполнение новой "La Sindone" состоится на днях в Новосибирске в рамках Транссибирского арт-фестиваля, основателем и художественным руководителем которого является Вадим Репин.

Чувственная музыка помогает подняться выше реального мира. Андрес Мустонен, дирижер

Андрес Мустонен искренне переживает, что из-за пандемии он не сможет туда поехать, чтобы дирижировать новосибирским оркестром. "Первое исполнение исторически должно быть именно там и оно состоится, пусть даже и без меня, - замечает собеседник. - Радует, что Вадим сможет прилететь к нам - сначала в Йыхви, а на следующий день концерт в столице".

Все продолжается

Андрес Мустонен добавил, что помимо премьерного произведения в концерте будут исполнены и другие, не менее достойные пристального внимания слушателей вещи.